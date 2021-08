«La belle tournée»: Boom Desjardins éternellement attaché à l’Abitibi

Boom Desjardins n’a pas eu d’misère, «oh calvaire», lors du tournage de l’émission de «La belle tournée» consacrée à son Abitibi natale, pour reprendre les paroles de la célèbre chanson de son groupe La Chicane. Ayant toujours exposé fièrement ses origines de «gars de région», l’artiste partage ses bons souvenirs, des couchers de soleil abitibiens à «la meilleure pizza au monde» à Val-d’Or...

Boom ne se gêne pas pour qualifier, le torse bombé, la musique de La Chicane de «musique de région». L’appellation qui sonnerait péjorative dans d’autres bouches prend un sens tout à fait positif et rassembleur dans ses propos.

«Sans rien enlever aux autres, il y a une petite couleur qu’on peut prétendre avoir, image le chanteur. Peut-être un peu plus folk ou près des gens, ceci dit sans prétention. Nous, quand on manquait de sucre, on allait chez le voisin! Je pense que ça s’entend dans notre musique. Au début, avec La Chicane, c’était notre façon de nous présenter: un "band" de l’Abitibi! Ç’a donc vraiment toujours fait partie de ma carrière et de mon identité personnelle.»

PHOTO COURTOISIE/Pénélope Roy-Dumouchel

Couchers de soleil

Boom Desjardins est né à Val-d’Or, puis a grandi au lac Blouin, en face de la rivière Harricana, là où «tous les soirs, les couchers de soleil battent ceux de Jésus de Nazareth», s’attendrit-il.

«C’étaient des couchers de soleil incroyables et super inspirants. Quand tu es jeune, tu ne réalises pas ça. Plus tard, je me suis dit: "Wow, quelle peinture j’avais tous les soirs avant d’aller me coucher!" En plein été, il peut y avoir des couchers de soleil à 23 h...On a des paysages incroyables à découvrir.»

PHOTO COURTOISIE/Pénélope Roy-Dumouchel

La chasse, la pêche, les lacs, les grands froids: voilà les idées préconçues qu’on se crée de l’Abitibi. Boom Desjardins réplique en acquiesçant, en évoquant en outre les festivals d’humour, de cinéma international et de musique émergente qui font le bonheur de la population et font bouillonner la culture dans le coin. Richard Desjardins et son groupe Abbittibbi continuent encore à ce jour d’être des joyaux pour les habitants des lieux.

Qui plus est, en Abitibi, les chalets trouvent rapidement des locataires pendant la saison estivale. Et, foi de Boom Desjardins, la «meilleure pizza au monde» est chez Val-d’Or Pizzeria, forte de sa recette de sauce secrète. Qu’on se le tienne pour dit!

«Il y a un souci de l’autre naturel. On ne laisserait personne dormir dehors. On va vers les gens et on est intéressés aux autres», mentionne Desjardins, qui a jadis étiré le temps «par chez lui» avant de s’installer à Montréal pour poursuivre sa route avec La Chicane, après avoir écumé les concours musicaux avec ses potes.

Les gens de l’Abitibi, même ceux installés à Montréal, les ont beaucoup supportés avant et après l’explosion de leur carrière, spécifie Boom, reconnaissant.

Ce dernier conserve ses liens précieux avec sa région, lui qui s’y est réinstallé pendant trois ans avant de repartir en tournée avec La Chicane, en 2017. «Je ne peux pas penser ne pas aller à la pêche une année», s’exclame le papa de quatre enfants, âgés de 5 à 24 ans.

PHOTO COURTOISIE/Pénélope Roy-Dumouchel

Vaste territoire

Puis, le terrain de jeu est vaste. Oui, il y a l’Abitibi, mais il y a aussi le Témiscamingue, signale Boom Desjardins.

«On a l’impression que le Témiscamingue, c’est nos cousins, mais on est très chanceux d’avoir ce territoire, qui est encore protégé, et qui, selon moi, sera peut-être l’une des régions les plus primées au monde dans 100 ans. On essaie de conserver ce côté-là, ces grands espaces propices au tourisme, et de réduire toutes les coupes à blanc.»

À «La belle tournée», Boom a interprété des succès de La Chicane «Juste pour voir le monde» et «Jusqu’à dimanche». Le décor de Guy Jodoin a été déployé dans un champ de soya de Saint-Édouard-de-Fabre, au Témiscamingue. Jacques Michel, Marie-Élaine Thibert, Philippe B, Zach Zoya et Cathy Gauthier sont les autres invités de la semaine.

«La belle tournée», lundi, à 21 h, à TVA. En rediffusion le dimanche 22 août, à 18 h, à Télé-Québec.