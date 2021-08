La défensive des Yankees fait le boulot contre les Angels

Limitant les Angels de Los Angeles à seulement deux frappes en lieu sûr, la défensive des Yankees a mené le club de New York à un gain de 2 à 1, lundi soir, au Yankee Stadium.

Le partant des Bombardiers du Bronx Gerrit Cole (11-6) a sonné la charge. Le vétéran de 30 ans a donné l’ensemble des coups sûrs de ses rivaux en cinq manches et deux tiers de boulot. Il a également passé neuf joueurs des Angels dans la mitaine.

La soirée de boulot de Cole avait pourtant débuté du mauvais pied, lui qui a permis à Justin Upton de frapper un circuit en solo lors du premier engagement. Ce fut toutefois l’unique moment de réjouissance des visiteurs.

Offensivement, les Yankees ont également été muselés. Ils n’ont frappé que cinq coups sûrs. Joey Gallo a produit les deux points des siens. En première manche, il a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain, alors que son coéquipier Aaron Judge était sur les sentiers.

En poste pour la bombe de Gallo, l’artilleur Jose Suarez (5-6) a encaissé le revers. Le Vénézuélien de 23 ans a donné quatre frappes en lieu sûr et retiré six adversaires sur des prises en cinq manches sur la butte. Par ailleurs, le releveur Chad Green a enregistré son quatrième sauvetage de la présente campagne.

En vertu de ce gain, l’équipe de la Grosse Pomme s’est rapprochée à un match et demi des Red Sox de Boston et de la dernière place de meilleur deuxième dans la Ligue américaine. Les Yankees et leurs rivaux du Massachusetts amorceront une importante série de trois rencontres mardi.

La carrière de Clint Frazier en péril

Avant le duel contre les Angels, le gérant des Yankees, Aaron Boone, a indiqué que la carrière du voltigeur Clint Frazier était en péril.

Dimanche, l’athlète de 26 ans a été retiré d’un affrontement des ligues mineures en raison d’un problème avec sa vision. Frazier a amorcé un séjour de conditionnement au niveau AA la semaine dernière, après avoir été tenu à l’écart pendant six semaines, et ce, après avoir souffert d’étourdissements et de symptômes de vertige.

«On verra», a répondu Boone lorsqu’un journaliste lui a demandé si son joueur renouerait avec l’action un jour, lors d’une conférence de presse tenue avant le duel contre la formation de Los Angeles.

«Il a été évalué par beaucoup de spécialistes et a subi plusieurs tests, a poursuivi le gérant. Nous allons continuer de lui offrir notre support. Il semble y avoir un motif présentement. Il se sent bien aujourd’hui [lundi]. On verra.»

Frazier a un historique de problème de santé en lien avec sa tête. En 2018, il avait raté l’entièreté de la campagne en raison de symptômes persistants de commotion cérébrale.