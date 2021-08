Le Bloc québécois veut rester neutre dans le dossier du 3e lien

Bien qu’il compte faire des gains importants dans la région de Québec aux prochaines élections, le Bloc québécois entend rester neutre dans le dossier du troisième lien.

En lancement de campagne lundi matin dans la capitale nationale, le chef Yves-François Blanchet, n’a pas fait de détour pour affirmer la position de son parti concernant cet enjeu.

«Le Bloc québécois n’a pas à avoir d’opinion sur le troisième lien, mais voici ce qu’on a comme opinion. On a comme opinion que les Québécoises et les Québécois ont élu un gouvernement à Québec, que ce gouvernement-là va arriver avec des projets et que le fédéral n’a pas à intervenir dans les choix de l’Assemblée nationale du Québec ou du gouvernement du Québec en matière d’infrastructures.»

«On peut être pour le 3e lien. On peut être contre le 3e lien, mais on ne peut pas être contre le fait que c’est une décision qui appartient à Québec et qui n’appartient qu’à Québec dans un premier temps.»

«Dans un deuxième temps, il reviendra, et ce sera le devoir du gouvernement du Québec, de faire les évaluations environnementales et les consultations publiques, et d’aller chercher l’acceptabilité sociale pour un projet emblématique dont il est porteur. C’est sa responsabilité. Nous, notre responsabilité, c’est de protéger les juridictions de l’Assemblée nationale du Québec.»

Un peu plus tôt dans la matinée, M. Blanchet a déclaré qu’il souhaitait obtenir 40 sièges lors du scrutin du 20 septembre prochain.

«Je me plais à rêver à 40, parce que, 40, c’est la majorité des sièges au Québec. On pourrait dire que nous parlons pour le Québec. Les sièges qui nous y amènent sont déjà précisément ciblés et les gens qui les occupent vont avoir des visites fréquentes», a-t-il déclaré au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB radio.

