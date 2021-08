Les Québécois, une tribu?

Vous trouvez que le français est menacé au Québec ? Alors vous n’êtes qu’un xénophobe, membre d’une vulgaire « tribu » qui a peur des Autres et qui crache sur tous ceux qui ne sont pas des « pures laines ».

C’est du moins ce qu’on a pu entendre sur les ondes de la station canadienne-anglaise CTV vendredi dernier. Une séance de Quebec bashing hallucinante.

LES QUÉBÉCOIS ET LES TALIBANS

L’émission The Social, à CTV, posait à ses panélistes la question suivante : « Le français est-il en danger de disparaître, doit-il être mieux protégé au Canada ? »

On avait comme « experte » la journaliste Jan Wong.

Celle qui, en 2006, dans le Globe and Mail, avait écrit que la culture « pure laine » du Québec était responsable de la tuerie de Dawson.

« Ce n’est pas une question de langage, c’est une question de tribu », a affirmé Mme Wong à CTV.

« Je vois les Québécois comme une tribu qui s’inquiète de sa survie comme tribu... »

Puis elle s’est lancée dans une longue anecdote au sujet de son coiffeur montréalais qui vient de Paris.

« Il est complètement ostracisé ! Il n’est pas le bienvenu. Dès qu’il ouvre la bouche, les gens réalisent qu’il n’est pas “un des leurs” et il est exclu. Toute cette histoire du français, on la comprend mal si on la voit comme une question de minorité linguistique alors qu’on doit la voir comme un problème tribal... »

Mais Jan Wong n’en est pas restée là.

« Ils ont un mot pour décrire ce qui est français au Québec : “pure laine”. Ça signifie les anciens colons, la ligne de sang. Même si je parlais français, je n’aurais jamais été acceptée au Québec. Alors ce n’est pas un combat pour la langue, c’est pure laine et c’est tribal. Ça n’a aucune importance si tu parles français. »

Une autre « experte » invitée, Shree Paradkar, chroniqueuse « race et genre » au Toronto Star, a renchéri : « Oui, c’est une tribu. La preuve c’est que la loi 21 a clairement ses racines dans la xénophobie. Ça permet au gouvernement de divorcer les gens de leur religion. »

Si le nom de Mme Paradkar vous dit quelque chose, c’est qu’en 2019, elle avait soulevé un tollé au Québec en comparant le gouvernement québécois au régime des talibans « qui dictent aux femmes comment s’habiller ».

Mme Paradkar a affirmé sur les ondes de CTV qu’elle aurait plus de sympathie pour la cause du français au Québec si les Québécois n’avaient pas fait disparaître les langues autochtones en « torturant » et en allant jusqu’à couper la langue aux femmes autochtones !

Un commentaire d’une spectatrice a été diffusé au bas de l’écran : « Si un francophone veut un emploi au gouvernement fédéral, qu’on l’oblige à apprendre une langue autochtone. »

DEUX POIDS, DEUX MESURES

Que des commentatrices qualifient une population complète de « tribu », avec toute la connotation méprisante et condescendante que ça implique, c’est inacceptable.

Mme Wong et Mme Paradkar sont toutes d’eux d’origine asiatique. Pensez-vous que ce serait bien vu au Canada anglais si je parlais de leur communauté comme d’une « tribu » ?