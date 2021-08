Mariana Mazza remporte son pari

On connaissait bien l’humoriste Mariana Mazza. Mais on lui découvre ici des talents presque insoupçonnés de comédienne et scénariste avec Maria, un premier film qui marque une transition joliment réussie de la scène à l’écran pour la célèbre comique.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Maria, c’est une jeune trentenaire sans grande ambition vivant aux crochets de sa mère, gravement malade. Cette dernière, voyant son état de santé s’aggraver, formule un seul et unique souhait : que sa fille parvienne à s’épanouir dans une carrière. Et c’est ainsi que Maria accepte, un peu malgré elle, un poste de remplaçante dans une école secondaire.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Mais Maria, c’est aussi en quelque sorte Mariana Mazza, l’humoriste incarnant ici une héroïne calquée sur sa propre personnalité. Et ça, c’est un choix très judicieux pour celle qui endosse aujourd’hui son tout premier rôle principal au cinéma, quatre ans après des apparitions remarquées dans Bon Cop, Bad Cop 2 et De père en flic 2.

Le film reposant en entier sur ses épaules, l’humoriste le porte à bon port avec une aisance impressionnante, naviguant avec autant de conviction entre les scènes drôles et dramatiques. Il faut également dire qu’elle est en très bonne compagnie, aux côtés de Florence Longpré et Alice Pascual, membres tout aussi solides du noyau d’interprètes principales.

Sobriété

Pour son premier long métrage, Alec Pronovost fait preuve d’un flair évident derrière la caméra. Sa réalisation sobre et instinctive sied particulièrement bien au propos de Maria, laissant par moments le fond prendre le dessus sur la forme lors de passages particulièrement cruciaux du récit.

Petit bémol, toutefois, on aurait souhaité un fil conducteur plus robuste entre certains pans du récit. Un exemple ? Les scènes mettant en vedette une Christine Morency absolument délirante fonctionnent bien en elles-mêmes, mais ressemblent davantage à des capsules insérées çà et là pour pimenter le parcours. Elles auraient bénéficié de plus de contexte, histoire de les imbriquer plus solidement dans l’intrigue.

À l’affiche vendredi.

Maria

★★★ 1⁄2