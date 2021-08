Nutrition: les meilleures vinaigrettes

C’est la pleine saison des récoltes et les salades bien garnies sont fort appréciées. Personnellement, je ne peux me passer de salades ; tellement de variations sont possibles sur le même thème. Et que dire de la vinaigrette ? Si le trio huile-vinaigre et assaisonnements est un classique simple à faire, plusieurs préfèrent la praticité des vinaigrettes du commerce. Je vous propose des choix qui se distinguent sur le marché. Ces vinaigrettes m’ont surtout séduite par la qualité de leur liste d’ingrédients.

1. LES VINAIGRETTES CAPRICES D’ANTAN

Faites dans la ville de Québec par Bruno Gosselin, ces vinaigrettes ont tout pour plaire. Celle aux tomates et basilic, par exemple, n’apporte que 35 calories et 2,5 g de gras par portion de 15 ml (1 c. à soupe) et ne contient pas de sel. (4 mg de sodium naturellement contenu dans les aliments.) On apprécie grandement aussi sa liste d’ingrédients sans aucun additif ni conservateur. La gamme aux fruits est tout aussi intéressante. Celle aux framboises et pommes, notamment, apporte 35 calories, 2 g de gras et seulement 2 g de sucres. Elle est aussi dépourvue de sodium et les framboises figurent en tête de liste. Des vinaigrettes d’exception !

2. LA BELLE EXCUSE : HUILE D’OLIVE VERTE EXTRAVIERGE + VINAIGRE BALSAMIQUE BLANC

On adore la simplicité de la liste d’ingrédients : huile, vinaigre, fleur de sel et poivre moulu... Une vinaigrette comme à la maison. Elle apporte, par portion de 15 ml, 90 calories, 8 g de gras (1,5 g de gras saturés) et aussi peu que 20 mg de sodium. Un autre excellent choix !

3. LA MORIN, LA VRAIE VINAIGRETTE

La renommée des moutardes La Morin, fabriquées au Québec par Julien Morin en l’honneur de son grand-père, est en forte croissance. Déjà près de 350 points de vente pour cette toute jeune entreprise. La vinaigrette, fabriquée notamment avec la célèbre moutarde La Morin, de l’huile de tournesol, du vinaigre de vin, du sel et du poivre, affiche la simplicité des choix précédents. Chaque portion de 15 ml apporte 77 calories, 6 g de gras et 75 mg de sodium. Elle est vendue en exclusivité chez Metro ainsi que dans quelques épiceries fines.

4. MANDY'S

Les sœurs Mandy et Rebecca Wolfe ont le vent dans les voiles. Leur entreprise prend de l’expansion avec l’arrivée de leurs populaires vinaigrettes en épicerie. À l’instar des choix précédents, les ingrédients sont tout simples, comme ceux des vinaigrettes maison. La vinaigrette Dijon et Miel apporte 60 calories, 8 g de gras (1 g de gras saturés), 3,5 g de sucres et 95 mg de sodium pour 15 ml. La vinaigrette balsamique contient 95 calories, 9 g de gras (1 g de gras saturés) et aussi 95 mg de sodium. Si elles sont plus salées que les choix précédents, elles restent de bons choix pour la naturalité de leurs ingrédients.

D'autres bons choix

5. MAISON ORPHÉE

Photo courtoisie

La vinaigrette olive et balsamique contient un mélange d’huiles de tournesol et d’olive, du vinaigre de cidre, de la moutarde de Dijon. Du sucre de canne y est ajouté, tout comme de la gomme xanthane pour la texture. Chaque portion de 15 ml apporte 60 calories, 6 g de gras, 1 g de sucres et 80 mg de sodium.

6. LA SAUCE POUR SALADE AU YOGOURT KÜHNE

Photo courtoisie

Cette sauce au yogourt, saveur fines herbes du jardin, est confectionnée en Allemagne. Elle n’apporte que 30 calories et 2,5 g de gras (0,2 g de gras saturés) par portion de 15 ml. Sa teneur en sucre est de 1 g et celle en sodium, de 95 mg. Elle contient aussi du sucre ajouté et des épaississants (xanthane et pectine). Sa liste d’ingrédients est toutefois plus flatteuse que celle de la plupart des autres vinaigrettes crémeuses allégées du commerce.

7. RENÉE'S GOURMET

Photo courtoisie

Vendues réfrigérées, on sait d’emblée qu’elles affichent une plus belle liste d’ingrédients que la plupart des vinaigrettes trouvées sur tablette. Celle aux framboises, par exemple, n’apporte que 15 calories et 1 g de gras par portion de 15 ml. Le sodium est aussi fort raisonnable, soit 45 mg. Côté ingrédients, on a aussi du sucre ajouté (miel et sucre), de la gomme xanthane et des saveurs et colorants naturels. Les amateurs de salade César apprécieront la César légère, qui apporte moitié moins de gras que la César ordinaire de la même marque. Outre la gomme xanthane, il n’y a pas d’autre additif. Cette vinaigrette légère apporte 45 calories, 5 g de gras (0,4 g de gras saturés), aucun sucre et 95 mg de sodium. Un bon choix pour une salade qui fait souvent le bonheur de toute la famille.

Pour d’inspirantes recettes de salade, visitez mon blogue : www.isabellehuot.com/blogs/recettes-et-conseils