Pascal Siakam ne veut pas quitter Toronto

Malgré les changements d’importance survenus chez les Raptors de Toronto et l’intérêt de certaines organisations à son égard, le Camerounais Pascal Siakam n’aurait aucunement le désir de jouer ailleurs la saison prochaine.

Selon ce qu’a indiqué lundi le site The Athletic, l’ailier de 27 ans ne changera pas d’adresse, du moins, à court terme. D’ailleurs, il a été opéré à l’épaule gauche et sera à l’écart de la compétition jusqu’au mois de novembre, minimalement. Son absence prolongée pourrait donc constituer un frein à une transaction durant sa convalescence.

La semaine dernière, le journal «Sacramento Bee» a rapporté que les Kings de Sacramento avaient le joueur africain dans leur mire, tout comme Ben Simmons, des 76ers de Philadelphie. Or, non seulement Siakam ne souhaite pas boucler ses valises, mais son équipe n’est pas plus disposée à s’en départir, même si elle continuera d’écouter les autres formations de la NBA, d’après The Athletic.

Aussi, le président des Raptors, Masai Ujiri, aurait récemment informé le clan du joueur concerné qu’il ne sera pas échangé en dépit de la sélection de Scottie Barnes – un autre ailier – au quatrième rang du dernier repêchage. Siakam a encore trois ans à écouler à son contrat qui lui vaudra encore 106 millions $.

Des irritants

Pourtant, les raisons de partir auraient pu être suffisamment présentes pour convaincre en ce sens celui venant de compléter sa cinquième campagne dans la NBA. En 2020-2021, le club torontois a disputé ses parties locales à Tampa à cause des contraintes reliées à la pandémie. Puis, au cours de la dernière saison, il a eu maille à partir avec son entraîneur-chef Nick Nurse après un match en mars; la prise de bec lui a valu de manquer la rencontre suivante des siens.

En revanche, Siakam a remporté le championnat du circuit Silver en 2018-2019 avec Toronto et d’après le site sportif, il aimerait aider ses coéquipiers à emprunter la voie du succès. Il a totalisé en moyenne par sortie 21,4 points et 7,2 rebonds dans le dernier calendrier régulier, ce qui fut insuffisant pour mener sa formation en séries.