Passeport vaccinal: «Une excellente décision», selon le maire Labeaume

Le maire de Québec, Régis Labeaume, appuie sans réserve l’instauration d’un passeport vaccinal au Québec.

«Je pense que les autorités politiques et sanitaires prennent une excellente décision. J’appuie entièrement le gouvernement du Québec là-dessus. Je pense que c’est ce qui devait être fait», a déclaré M. Labeaume, lundi, lorsqu’interrogé sur cette question.

Selon le maire sortant, «il faut que les gens aillent se faire vacciner et il faut que ceux et celles qui l’ont fait soient récompensés, par rapport à ceux et celles qui refusent de le faire», a-t-il estimé.

Le gouvernement du Québec entend implanter le passeport vaccinal à compter du 1er septembre, et ce, dans l’ensemble de la province. Des lieux non essentiels et considérés comme étant à risque, comme les restaurants, les bars, les salles d’entraînement et les festivals, seront fermés aux gens non vaccinés, mais des exemptions sont prévues pour les personnes souffrant d’une contre-indication reconnue à la vaccination.

«Ne pas se faire vacciner, c’est potentiellement mettre sa propre famille en danger, ses amis, ses voisins, c’est ça que ça veut dire de ne pas se faire vacciner. C’est à mon sens un geste très égoïste de ne pas se faire vacciner, alors, moi, le passeport vaccinal, je suis totalement d’accord», a conclu le premier magistrat, qui en a profité pour saluer le travail des policiers municipaux lors d’une manifestation contre les mesures sanitaires en marge du projet pilote au restaurant La Cage de Lebourgneuf il y a quelques jours.

