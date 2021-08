Qu’est-ce qu’on fait quand on est au bout du rouleau?

Quand la pandémie nous est tombée dessus, je n’en menais déjà pas large à cause de nombreux ennuis de santé qui ne me lâchaient pas depuis cinq ans. Soit depuis que mon conjoint des quinze dernières années était décédé subitement d’un infarctus alors que je prenais ma retraite.

On aurait dit que mon corps se rebellait pour tous les malheurs que j’avais endurés jusque-là sans me plaindre, comme me le recommandait ma religion. Au moment où j’aurais dû commencer à me reposer, la vie me plongeait dans le marasme.

J’ai d’abord traversé le règlement d’une succession qui m’a menée d’une découverte désagréable à une autre tout aussi désagréable et dont je ne me remets pas encore, mais dont je ne veux pas parler ici pour ne pas soulever encore plus la colère de ses enfants.

Mais le pire, Louise, c’est ma santé. On dirait que mon corps se déglingue de partout. Je dors mal, je fais des cauchemars, je digère mal, j’ai des démangeaisons partout, et j’ai le souffle court, comme si un poids me pesait en permanence sur la poitrine.

Je ne sais plus à quel saint me vouer, car mon médecin de famille ne trouve rien de mal en moi. En mots plus ou moins clairs, il m’a quasiment dit le mois passé que j’étais une « malade imaginaire ». Qu’est-ce que je fais, moi, après ça ? Que me reste-t-il comme avenue pour soigner le mal qui me ronge ? L’urgence de l’hôpital ?

À part les enfants de mon conjoint décédé et à qui je ne parle plus depuis les affres de la succession, je n’ai aucune famille et très peu d’amis. Des amis à qui d’ailleurs je n’ose pas parler de mon état, moi qui ne saurais même pas identifier la maladie qui me ronge.

Qu’est-ce qu’on fait dans ce temps-là ? On endure tout seul dans son coin en rongeant son frein ? Car même si le déconfinement se fait peu à peu, je n’ose pas sortir de mon logement de peur de perdre connaissance en public tellement je me sens mal dans mon corps. Serais-je en train de devenir folle ?

Angèle

Vous avez traversé beaucoup d’obstacles ces cinq dernières années et il n’est pas étonnant que votre corps sonne l’alarme. Et il ne faut surtout pas opter pour l’isolement, car vous allez vous ancrer encore plus dans le problème. Rassurez-vous, vous n’êtes certainement pas folle.

Récidivez auprès de votre médecin pour qu’il investigue un peu plus loin encore puisque rien ne se règle, et que c’est son devoir de vous accompagner là-dedans. Je vous recommande aussi de solliciter votre CLSC pour obtenir un soutien psychologique. Le fait de rencontrer une travailleuse sociale et de lui confier votre histoire et vos soucis de toutes sortes pourrait vous faire le plus grand bien.