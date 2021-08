Retour de l'année dans la NFL: parier pour Laurent Duvernay-Tardif?

Le Québécois Laurent Duvernay-Tardif effectuera un retour au jeu durant la saison 2021 de la NFL, après une saison d’absence, et les parieurs pourraient remporter un gros montant d’argent si le joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City remporte le titre de l’auteur du meilleur retour de l’année.

L’athlète de 30 ans s’est vu décerner des cotes pouvant varier entre 11,00 et 34,00, tout dépendamment des preneurs aux livres qui offrent ce pari. Si on retrouve la possibilité de placer de l’argent sur le récipiendaire de ce trophée sur la plateforme de Bet99, le nom de «LDT» n’y apparaît pas comme un choix. Sur Mise-o-jeu, aucun pari en lien avec les trophées individuels remis au terme de la saison régulière n’est offert.

Duvernay-Tardif avait fait une croix sur la saison 2020 de la NFL en raison de craintes liées à la COVID-19. Il avait plutôt consacré ses efforts à aider les travailleurs de première ligne durant la pandémie.

Son geste altruiste lui a même valu plusieurs honneurs, dont le titre d’un des athlètes de l’année du magazine «Sports Illustrated», ainsi que le prix humanitaire Muhammad Ali d’ESPN. Le Temple de la renommée du football avait aussi rendu hommage au Québécois en y exposant un sarrau, une blouse blanche et une visière portés par le membre des Chiefs durant la pandémie.

L’homme qui ne semble avoir aucun défaut s’est toutefois fracturé un os de la main durant le camp d’entraînement des siens et sa période de réadaptation avait été estimée entre quatre et six semaines. Il devrait donc être prêt à temps pour le début de la saison régulière.

Une compétition relevée

Malgré ses exploits hors du terrain depuis le début de la COVID-19, «LDT» aura de la difficulté à obtenir le titre du plus beau retour. Il doit compétitionner avec plusieurs quarts-arrière partants, dont les deux favoris pour remporter cet honneur, Dak Prescott et Joe Burrow.

Le pivot des Cowboys de Dallas est le grand favori, avec une cote naviguant autour de 2,85, tel qu’établi par Bet99. En 2020, Prescott avait amassé 1856 verges par la voie des airs, en cinq duels, en plus de remettre le ballon neuf fois pour un majeur, mais il s’était fracturé et disloqué une cheville, ce qui avait nécessité une opération.

Pour sa part, l’homme de confiance des Bengals de Cincinnati avait seulement disputé 11 des 16 duels des siens en raison de plusieurs déchirures ligamentaires au genou gauche. Il avait récolté 2688 verges aériennes, en plus de réussir 13 passes de touché contre cinq interceptions. Bet99 a établi la cote de Burrow à 7,00, tout comme plusieurs autres preneurs aux livres.

D’autres grands noms du football auront la chance de remporter cet honneur, comme les porteurs de ballon Saquon Barkley (7,20) et Christian McCaffrey (7,80), les quarts Carson Wentz (10,00), Sam Darnold (16,00) et Jimmy Garropolo (20,00), ainsi que plusieurs autres joueurs tels que Nick Bosa (8,80), Julio Jones (20,00), Von Miller (20,00) et même Tim Tebow (35,00).