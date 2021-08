Samsung dévoile son nouveau service de réparation porte-à-porte «Votre service»

Après la sortie des nouveaux téléphones 5G pliables, d’écouteurs et de montres, Samsung lance cette semaine un service de soutien et de réparation mieux adapté au contexte actuel (pandémie, distanciation, etc.).

Avec ce service, le groupe sud-coréen veut augmenter sa présence dans le marché de la réparation qui s’effectue généralement chez de petites entreprises tierces locales et faire jeu égal aux autres géants de la téléphonie cellulaire, comme Apple.

La nouvelle plateforme en ligne de Samsung Votre Service permet aux utilisateurs de téléphones intelligents et de tablettes Galaxy d'accéder à toute une série de solutions de service à la clientèle, en un seul endroit :

Enregistrer un appareil Galaxy et vérifier le statut de la garantie

Faire une demande d’aide venant d’experts de Samsung

Prendre son rendez-vous pour le service de ramassage d’appareil en porte-à-porte

Faire le suivi des services de réparation en cours

Pour y accéder, voici l’adresse Web à mettre dans ses contacts (Samsung.com/ca_fr/galaxy-repair) qui indique les méthodes d’accès ; clavardage en direct, téléphone 1800Samsung ou la messagerie texte WECARE (932 273).

Ashkan Forouzani (Unsplash)

Si on choisit de réserver une réparation en ligne, le lien vous amène directement au service sur https://www.samsung.com/ca_fr/support/your-service/.

Le processus est également facilité si vous détenez un compte Samsung.

Livraisons et désinfection sans frais

Le ramassage et le retour de l’appareil Galaxy sont sans frais pour les propriétaires. Les appareils seront inspectés et réparés par un technicien autorisé de Samsung Canada avant d’être retournés directement au domicile du client. Pour une meilleure tranquillité d’esprit, les appareils Galaxy seront désinfectés sans frais par un traitement aux ultraviolets.

Le portail permet également d’assurer le suivi de la réparation et ce service est offert autant aux appareils sous garantie ou hors garantie.

Pour les appareils hors garantie, cette page en anglais indique les prix de réparation suggérés pour les modèles Galaxy série S, Note, séries A et J, et les Z Fold et Z Flip.

Samsung

Samsung prend également en charge les appareils et les ordinateurs portables dans son service de réparation à domicile, qui peut être planifié par le clavardage en ligne ou en téléphonant au 1-800-SAMSUNG.