Un garçon de 7 ans décède d’une amibe mangeuse de cerveau attrapée dans un lac

Le petit David Pruitt est décédé à l’hôpital d’une infection, probablement après avoir contracté une amibe mangeuse de cerveau en nageant dans un lac.

Une page GoFundMe avait été créée pour soutenir financièrement la famille de ce jeune américain, face aux coûts élevés du soin de sa méningo-encéphalite amibienne primitive.

Cette infection du système nerveux, généralement mortelle, est causée par la présence dans le cerveau d’amibes, un micro-organisme qui peut pénétrer par le nez lorsqu’une victime nage dans une eau douce chaude contaminée.

David a été hospitalisé le 30 juillet, et est décédé huit jours plus tard au Centre Médical UC Davis, à Sacramento, en Californie.

La collecte a déjà permis de récolter plus de 22 000 $, et la famille a profité de sa visibilité pour inviter les contributeurs à visiter le «Kyle Cares Amoeba Awareness», pour en savoir plus sur cette infection et sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille». «Prenez le temps d'apprendre les signes et les symptômes», préviennent-ils dans leur article.

Les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies, aux États-Unis, affirment que l'amibe Naegleria fowleri est la cause de la méningo-encéphalite amibienne primaire. Seulement 4 des 148 personnes infectées aux États-Unis entre 1962 et 2019 ont survécu, rapporte l’«Orlando Sentinel».