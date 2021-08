Un homme qui faisait du vélo de montagne est porté disparu à Saint-Raymond depuis samedi

La Sûreté du Québec est toujours à la recherche d’un homme qui manque à l’appel depuis samedi après-midi, alors qu’il faisait du vélo de montagne dans la Vallée Bras-du-Nord, à Saint-Raymond.

Le mystère plane toujours après la disparition de Pavel Brezezinski samedi après-midi. L’homme faisait alors du vélo de montagne dans la boucle de la Hauteur, dans les sentiers de la Vallée Bras-du-Nord, lorsqu’il a disparu vers 13 h 30.

La SQ a été avisée vers 16 h 30 samedi et dimanche, et des recherches en hélicoptère ont été effectuées, mais sans résultat. Lundi matin, des bénévoles et des équipes terrestres ont arpenté le secteur, mais encore une fois sans trouver l’homme de 30 ans.

Une demande d’aide du public a donc été lancée par la Sûreté du Québec sur l’heure du midi pour retrouver Pavel Brezezinski.

L’homme mesure 6 pi, pèse environ 165 lb et a les cheveux blonds. Au moment de sa disparition, il portait un short noir avec une ligne blanche et un chandail de vélo noir.

Toute information peut être transmise à la SQ au 1 800 659-4264.