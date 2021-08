Un nouveau labo pour Omy

Photos courtoisie

Omy Laboratoires surveille présentement la construction de son tout nouveau laboratoire, digne des plus hauts standards de l’industrie, situé dans l’Espace d’innovation Chauveau, à Québec, à quelques minutes de l’aéroport et à proximité d’une grande variété de services. Ce nouvel aménagement de 7500 pieds carrés, au coût de 2 millions $, servira d’abord et avant tout à instaurer une ligne de fabrication 4.0 automatisée et supervisée par des formulateurs et scientifiques, ce qui permettra la personnalisation des produits tout en respectant les plus hauts standards de qualité et les normes ISO de la fabrication de cosmétiques. Ce nouveau bâtiment multilocatif permettra à l’entreprise de continuer d’innover et de subvenir à sa production canadienne pour les dix prochaines années. Le déménagement d’Omy Laboratoires est prévu pour le 1er janvier 2022.



Don à la Fondation Sainte-Thérèse-de-Lisieux

Les Chevaliers de Colomb, Conseil 8098 de Lisieux, ont remis récemment un chèque de 6530 $ à la Fondation Sainte-Thérèse-de-Lisieux à la suite du succès remporté par leur tournoi de golf bénéfice annuel tenu en juin au Club Le Montmorency sous la présidence d’honneur de Caroline Desbiens, députée fédérale de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île-d’Orléans–Charlevoix. Ce don aidera la fondation à poursuivre sa mission qui est d’assurer la pérennité du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et de promouvoir le message d’amour de la plus grande sainte des temps modernes.

Le rêve de tout golfeur

Bravo à Joseph Poulin. Il a réalisé un trou d’un coup, le 6 août, au trou no 2 du club Saint-Étienne, sous les yeux de ses partenaires de jeu : Hubert Laflamme, Alexis Labrecque et Jérémy Dubé. Le club de golf de Saint-Étienne, situé à Saint-Étienne-de-Lauzon, propose un 9 trous « exécutif » de 2525 verges, qui se joue en 2 heures, à partir de 17 $ par partie (taxes incluses en semaine). Outre son parcours de qualité, le Golf Saint-Étienne offre un champ de pratique de 250 verges sur gazon naturel et tapis, un chalet rénové (photo), une terrasse ensoleillée et un service chaleureux.

▶ Renseignements : golfstetienne.com.

En souvenir

Le 16 août 1936. Clôture des Jeux olympiques d’été de Berlin sous le regard d’Adolf Hitler, satisfait de la performance des Allemands avec 33 médailles d’or contre 24 pour les Américains. Le Canada s’en tire avec la médaille d’or de Francis Amyot en canoë-kayak (1000 mètres monoplace hommes), trois médailles d’argent et cinq de bronze.

Anniversaires

Sarah-Jeanne Labrosse (photo) actrice et animatrice québécoise (Les Pays d'en Haut et Révolution), 30 ans...Ichrak Zahar, vice-présidente marketing et communications de Lobe, 41 ans...Jean-Marc Pageau, animateur et producteur à Télé-Mag Québec et chroniqueur VR au Journal de Québec...Carey Price, gardien de but de la LNH (Canadien), 34 ans...Madonna, chanteuse et actrice, 63 ans...James Cameron, réalisateur et scénariste, 67 ans...Marc Messier, comédien et acteur, 74 ans...Marie-Josée Longchamps, comédienne, 74 ans...Yvon Bouchard, professionnel de golf à la retraite, 76 ans...Winston McQuade, animateur québécois de radio et de télévision, 78 ans.

Disparus

Le 16 août 2016 : Jean-Guy Allard (photo), 68 ans, ancien journaliste, ex-directeur de l’information et bâtisseur du Journal de Québec... 2019 : Peter Fonda, 79 ans , acteur américain rendu célèbre par son rôle de motard dans le film culte « Easy Rider » (1969) ... 2018 : Aretha Franklin, 76 ans, chanteuse américaine « La reine de la soul » ... 2016 : Marie-Antoinette Goulet Letellier, 84 ans, fondatrice de la chaîne des restaurants Marie-Antoinette... 2016 : Mauril Bélanger, 61 ans, député libéral fédéral (Ottawa-Vanier) et militant de longue date pour les droits des francophones au Canada anglais... 2013 : Jacqueline Lessard, 87 ans, connue pour son engagement envers les orphelins en Haïti... 2011 : Paul-Marie Lapointe, 81 ans, écrivain, poète et journaliste québécois... 2002 : Gérard Bergeron, 80 ans, politologue, chercheur et professeur à l’ENAP... 1997 : Marcel Giguère, 79 ans, humoriste, comédien et conteur... 1979 : John Diefenbaker, 83 ans, ex-premier ministre du Canada... 1977 : Elvis Presley, 42 ans, l'idole du rock and roll... 1948 : Babe Ruth, 53 ans, la plus grande légende du baseball majeur.