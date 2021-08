Une bagarre éclate entre des jeunes à Beauport, un individu arrêté

Un jeune a été arrêté en possession d’une arme et un autre a été blessé à la tête après qu’une bagarre a éclaté entre deux gangs de jeunes au parc Fargy, à Beauport, dimanche soir.

L’altercation entre des jeunes ayant entre 15 et 19 ans a éclaté vers 19 h 15 au parc Fargy, près de l’aréna Marcel-Bédard. Les policiers ont été appelés sur les lieux et se sont rendus dans le secteur en grand nombre en raison de la présence possible d’une arme à feu parmi les personnes impliquées.

À l’arrivée des policiers, les belligérants se sont toutefois dispersés et plusieurs se sont dirigés non loin du McDonald's du boulevard Sainte-Anne. Plusieurs individus ont été interpellés et quelques personnes montraient des blessures mineures.

L'une d’entre elles a tout de même été transportée à l’hôpital pour une blessure à la tête.

Individu arrêté

Les policiers ont également érigé un périmètre de sécurité après l’arrestation d’un individu de 19 ans qui était en possession d’une arme à feu. Les vérifications ont permis d’établir qu’il s’agissait cependant d’une arme de type airsoft.

Sauf que le jeune homme de 19 ans a tout de même été arrêté et pourrait faire face à des chefs d’accusation graves pour menace, pour avoir braqué une arme à feu et pour port d’arme dans un dessein dangereux. Le Code criminel ne fait pas de distinction entre une vraie et une fausse arme dans ce genre de situation.

