Victor Wanyama parmi les meilleurs

Le milieu de terrain du CF Montréal Victor Wanyama a été sélectionné au sein du onze par excellence de la Major League Soccer pour la dernière semaine d’activités, lundi.

Le joueur kényan de 30 ans a été au cœur de la fin de match rocambolesque contre les Red Bulls de New York, samedi, au Stade Saputo. Il a inscrit le but décisif sur un tir de pénalité durant les dernières secondes d’une victoire de 2 à 1. Précédemment, Bjorn Johnsen et Mason Toye avaient tous deux effectué le «penalty», mais à chaque occasion, l’officiel a jugé que le gardien Carlos Coronel avait quitté la ligne de but trop rapidement. Wanyama a ensuite touché la cible même si le portier a partiellement bloqué sa frappe.

Cette saison, il a totalisé deux buts et passé 1432 minutes sur la surface de jeu. Son équipe visitera le FC Cincinnati mercredi.