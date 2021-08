MALENFANT, Jacques



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, le 8 août dernier à l'âge de 74 ans est décédé monsieur Jacques Malenfant. Il était le fils de feu Joseph Malenfant et de Thérèse Michaud. Outre son épouse madame Jocelyne Marquis, il laisse dans le deuil ses filles : Julie (Martin Turgeon) et Josée (Luc Bélanger); ses petits-enfants : Rose, Anne-Sophie, Léo et Marie-Félix. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur : feu Jacqueline (Walter Jutras), Claude (France Drolet) et Pierre (Sylvie Vermette); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Roger (Nicole Côté), Marielle (feu Raynald Migneault), Jacques (Pauline Guilbault), Jocelyn (Fernande Roy) et Cécile (Guy Gagnon), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille désire remercier l'équipe de l'unité des soins intensifs de chirurgie cardiaque de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec pour les excellents soins prodigués, leur dévouement, leur empathie et leur humanité envers la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec.