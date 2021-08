BERTRAND, Annabelle La Rue



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 2 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Annabelle La Rue, épouse de M. Robert Bertrand. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h40.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Belmont.Elle laisse dans le deuil outre son époux ; ses enfants : François, Dominique (Louise Forgues), Michelle (Jocelyn Gravel), Lyne, Christine (Gilles Renaud) et Louis (Guylaine Paquet) ; ses petits-enfants : Marc-André et Annabelle Vézina ; Marilyne Bertrand et Raphaël Plante Bertrand, Olivier Bertrand Quénette ; sa nièce Chantal Dubé (André Paré). Elle laisse également dans le deuil son frère et ses belles-sœurs : Augustin La Rue (feu Bertrande Lortie), Diane DaSylva (feu Jean La Rue), et Lucie Boutin (feu André Bertrand), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s, spécialement André, Bernard, Claude et Danièle La Rue, Jean-François et Rosalie DaSylva-La Rue, ainsi que les membres de la famille Beaudry des U.S.A. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. Par téléphone au 418 827-5773 poste 2802.