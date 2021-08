SAVOIE, Jacqueline Dion



De Charny, le 11 août 2021, à l'âge de 80 ans est décédée une femme au cœur d'or, Mme Jacqueline Dion, épouse de Arthur Savoie. Elle laisse dans le deuil ses filles chéries : Isabelle (Rémi Fournier) et Véronique (Frédéric Thorn); ses petites-filles adorées : Mélina (Marc-Olivier Faucher) et Annabelle (Antoine Tremblay); ses frères et sœurs : feu Philippe (Rose-Eva Corriveau), Laurette (feu Omer Côté), Aline (feu Gérard Royer), Maxime (Gertrude Brouard), feu Maurice (Yolande Labonté), Yvette, (feu Alfred Pelchat), Réal (feu Ida Roy, Raymonde Fournier), Pierrette (Odilon Pelchat); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savoie : feu Rolande, feu Fernande, Georgette, feu Jean-Louis, Alfred et Jeannine ainsi que leurs conjoints; de nombreux neveux et nièces, dont sa filleule Francine Pelchat, sa grande amie et voisine Denise Boisjoli, ainsi que ses anciens collègues bénévoles des 37 dernières années du Service D'entraide de Charny et de nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Cancer. La famille vous accueillera audès 17 h.