GAGNON, Lise Dion



Au Centre d'Hébergement St-Augustin (J-5000), le 7 août 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lise Dion, épouse de M. Edmond Gagnon, fille de feu. M. Antonio Dion et de feu dame Jeannette Lemelin. Elle demeurait à St-François-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 19 août 2021 de 19h à 21h.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil outre son époux ; son fils et sa belle-fille Sébastien (Julie Blouin) ; ses petits-enfants : Tristan, Léanne et Mathis. Sa nièce Michelle Dion (Marc Talbot) et leurs enfants Vicky et Roxanne ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Léona (feu François Lemelin), feu Origène (feu Lucille Blouin), feu Denis (feu Jacqueline Labbé), Huguette (Roland Lemelin), feu Jean-Yves (Ubaldine Deblois), Josaphat (Danielle Prémont), Magella (Christian Roy), René (Sylvie Larue), Christian (Charlotte Létourneau) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : feu Paul-Henri (Louisette Gagnon), feu Fernand (Marie-Reine Lachance), Rosanne (feu René Côté, feu Léo Lapointe), Laurette (Gilbert Jalbert), Claire, André (Christiane Prémont), Monique (feu Pierre Pagé), Yvon (feu France Chouinard), Gaétan (Françoise Prémont), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont Lise Maranda et Marlène Paradis. Un merci spécial à tout le personnel du J-5000 de l'institut Universitaire en Santé Mentale de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca