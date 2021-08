Agression sauvage et gratuite sur une parfaite inconnue: un suspect de 30 ans est épinglé

L’homme qui aurait poignardé à plusieurs reprises une parfaite inconnue qui marchait dans la rue, vendredi soir, au centre-ville de Montréal, a été épinglé par les policiers et fait maintenant face à une accusation de tentative de meurtre.

• À lire aussi: Un homme de 27 ans poignardé dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

• À lire aussi: Féminicide dans Parc-Extension: le meurtrier aurait filmé son crime

Yohanna Ater Angou, 30 ans, a été appréhendé à proximité de l’intersection des rues Saint-Antoine Ouest et Lusignan, soit à un peu plus d’un kilomètre du lieu de la sordide agression.

Vers 23h vendredi soir, le suspect aurait attaqué la victime sans raison apparente, alors que celle-ci marchait dans le tunnel Saint-Marc, à l’angle des rues Baile et Saint-Marc.

Le suspect a comparu mardi après-midi au palais de justice de Montréal sous des accusations de tentative de meurtre, de possession d’arme dans un dessein dangereux et de non-respect des conditions.

Yohanna Ater Angou, qui a des antécédents criminels, ne connaissait pas sa victime, ont confirmé les autorités policières dans un communiqué.

La jeune femme a été agressée violemment alors qu’elle venait de sortir de la station de métro Georges-Vanier et qu’elle rentrait chez elle à pied.

Quelques instants plus tard, elle aurait croisé la route de Yohanna Ater Angou, qui l’aurait sauvagement poignardée, en plus de la battre à coups de poing et à coups de pied.

Le suspect a ensuite pris la fuite et a abandonné le couteau sur les lieux de l’agression.

Ce sont des passants qui ont porté assistance à la victime, qui souffrait d’importantes blessures.

La jeune femme a depuis obtenu son congé de l’hôpital.