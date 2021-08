Canadien : cinq dates à encercler

Duel à saveur émotive, retrouvailles avec de vieux rivaux, visite de favoris de la foule : le calendrier de saison régulière du Canadien de Montréal a de quoi faire saliver.

Après une saison bouleversée par une pandémie mondiale, on aura droit à un «retour à la normale» au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il n’y aura plus uniquement des matchs intrasection, car les équipes pourront traverser la frontière canado-américaine et jouer dans des arénas comprenant des partisans assoiffés d’émotions fortes pendant 82 parties.

Voici donc cinq dates à marquer au calendrier des amateurs du Canadien.

Mercredi 13 octobre 2021, à Toronto

Le mercredi 13 octobre est une date à encercler qui offrira un 2 en 1 aux partisans. Ce sera l’ouverture de la saison du Canadien et il affrontera ses rivaux éternels, les Maple Leafs de Toronto. Ceux-ci constituent la première équipe que le CH a éliminée dans son parcours éliminatoire qui l’a mené en finale de la Coupe Stanley. Que ce soit en raison de la blessure de John Tavares, de la mauvaise passe en prolongation du cinquième duel d’Alex Galchenyuk ou de la remontée de la formation montréalaise qui tirait de l’arrière 3 à 1 dans la série pour finalement l’emporter en sept rencontres, beaucoup d’événements survenus sur la patinoire le printemps dernier ont fait jaser.

Mardi 26 octobre 2021, à Seattle

Le Kraken a récemment vu le jour. L’équipe d’expansion de la LNH a recruté chez le Canadien le jeune défenseur Cale Fleury, après que des rumeurs eurent envoyé Carey Price à Seattle. Ce sera l’occasion de voir ce qu’ont dans le ventre les joueurs qui composent la formation de Ron Francis et si les partisans du Kraken peuvent se montrer intimidants avec une réputation toujours à construire. Ce sera le premier des deux affrontements de la campagne opposant les deux formations. Le Kraken, évoluant dans l’Association de l’Ouest, sera à Montréal le 12 mars.

Mardi 9 novembre 2021, visite de Los Angeles

Trahison, saisie d’occasion, huées, applaudissements chaleureux? Tous les éléments seront au rendez-vous pour produire un scénario digne de Réjean Tremblay. La visite des Kings de Los Angeles au Centre Bell signifiera le retour de Phillip Danault à Montréal, dans un uniforme blanc. Longtemps un favori de la foule et louangé par ses pairs et les représentants des médias pour ses prouesses défensives et sa tendance à laisser tout ce qu’il a sur la surface glacée, le Québécois aura sans doute des papillons dans le ventre et l’envie de prouver qu’il mérite pleinement le contrat de six ans et 33 millions $ qu’il a signé en Californie.

Dimanche 14 novembre 2021, à Boston

Une visite du Canadien chez les Bruins au TD Garden à Boston n’a jamais été reposante. Les deux formations se seront ennuyées l’une de l’autre, puisqu’elles ne se sont pas affrontées depuis le 12 février 2020. Les jeunes comme Cole Caufield et Alexander Romanov ont encore beaucoup de choses à apprendre sur les rivalités de la LNH et auront des notes à prendre sur David Pastrnak et Charlie McAvoy, entre autres, sans oublier Brad Marchand.

Mardi 7 décembre 2021, visite de Tampa Bay

Beaucoup de jeunes partisans de la Sainte-Flanelle vivaient pour la première fois en juillet dernier la participation de leur équipe à la finale de la Coupe Stanley. Le Canadien s’est battu, mais s’est incliné en cinq parties face au puissant Lightning de Tampa Bay. Ces retrouvailles permettront-elles à la formation de Dominique Ducharme de montrer qu’elle a de la fierté et du cœur au ventre? Le Québécois David Savard était membre de l’équipe championne de 2021, mais est maintenant passé dans le camp montréalais.