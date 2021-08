«Chefs de bois» se révèle enfin

La plateforme Vrai, de Vidéotron, sera lancée aujourd’hui, mardi 17 août, et est l’une des premières nouveautés à surveiller dans cet immense catalogue tout frais de contenus en français non scriptés (documentaire, divertissement, style de vie) est Chefs de bois, alléchante – et difficile! – compétition culinaire «sauvage», animée par Mathieu Baron.

«C’est du jamais vu! Des émissions de cuisine, il y en a quand même plusieurs, mais Chefs de bois, c’est complètement nouveau et différent. Dès qu’on m’a présenté le concept, j’étais convaincu que ça deviendrait un "hit"», siffle ce dernier, au sujet de l’idée élaborée par Québecor Contenu et Toast Studio.

Les décideurs de Québecor Contenu sont d’ailleurs tellement convaincus du succès futur de Chefs de bois qu’une deuxième saison est déjà en préparation.

«J’aime dire que c’est un beau mélange de deux choses: une émission culinaire avec de vrais chefs, et un aspect "survivor", a raconté Mathieu Baron. Les chefs ne couchent pas dans un hôtel cinq étoiles! Ils doivent aimer le camping et être capables de se débrouiller dans le bois. Leur installation est vraiment minimaliste. Ils n’ont pas une cuisine cinq étoiles pour cuisiner! Et, ce que les candidats réussissent à faire, avec le peu qu’ils ont, c’est vraiment à se jeter par terre...»

Défis variés

Dans la réserve faunique de Kenauk Nature, à Montebello, 10 chefs cuisiniers professionnels se sont donc réunis au grand air l’automne dernier pour tourner – sans de trop grandes intempéries météorologiques, et dans les règles de distanciation –, dans le plus strict secret, les épisodes de Chefs de bois, où la nature sera véritablement mise en valeur. «Ils ne sont jamais en dedans», a résumé Mathieu Baron.

Dans chacun des épisodes, un défi lié à un thème en particulier est soumis aux participants, qui doivent rivaliser d’adresse, de débrouillardise et de bon goût pour épater les papilles du chef-juge Martin Picard. On nous promet des épreuves diversifiées et complexes.

«Ils ne cuisinent jamais le même animal. On touche un peu à tout. On n’est pas toujours dans la grosse viande rouge», a indiqué Mathieu Baron.

L’émission se déploie dans la formule classique d’une téléréalité culinaire, c’est-à-dire qu’un «campeur» doit quitter le jeu au terme de chaque exercice. Mais Mathieu Baron a précisé que des «twists» pourraient se glisser ici et là et faire dévier la compétition.

Dans cette épopée en forêt, Mathieu Baron – qui a dit avoir une «bonne fourchette» – se plaît à jouer l’ami des participants.

«Mais c’est particulier, la façon dont je leur parle, laisse-t-il planer. Je vais laisser la surprise aux gens, de découvrir comment. Je suis le maître de jeu, leur ami, leur grand frère, et je les guide à travers cette aventure, jusqu’à la grande finale.»

Mathieu Baron sera aussi à la barre de Tous pour un chalet!, à Canal Vie, jouera encore dans District 31 et a récemment décroché un rôle dans une nouvelle série dont il tait le nom pour l’instant.

Chefs de bois est disponible sur Vrai dès aujourd’hui, mardi 17 août. Le recrutement de participants se poursuit pour la deuxième saison (gotoast.ca/recrutement pour informations).