COVID-19: pourquoi des personnes vaccinées sont-elles hospitalisées?

Le bilan de la COVID-19 présenté mardi par le gouvernement Legault montre que 25 % des personnes hospitalisées avaient reçu leur deuxième dose de vaccin moins de sept jours avant.

Ces données soulèvent des questions sur les raisons pour lesquelles des personnes vaccinées se retrouvent tout de même à l’hôpital.

«Souvent, ce sont des gens qui ont une immunosuppression de base. Classiquement, des greffés d’organes solides, ça, c’est des victimes qui sont sélectionnées pour le Delta», explique le Dr François Marquis, chef de l’unité des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont en entrevue à LCN.

Le médecin rappelle que le vaccin n’empêche pas de contracter la COVID-19 et ses variants.

«Il ne faut pas oublier que le vaccin, son efficacité est de prévenir la maladie sévère et le décès», indique-t-il.

«Peut-être que moi, j’étais prévu pour mourir de la COVID, j’attrape le Delta et le vaccin me protège. Je vais être hospitalisé, mais je ne vais pas mourir. J’étais censé mourir, mais le vaccin va m’empêcher de mourir», ajoute le Dr Marquis.

Pour lui, il ne faut surtout pas crier à l’échec parce que des personnes vaccinées sont hospitalisées.

«Le seul véritable échec de vaccination, ce serait un patient qui décès de la COVID après avoir eu ses deux doses et deux semaines après», croit-il.

Il est d’ailleurs d’avis que tous les efforts doivent être faits pour que l’ensemble de la population soit vacciné le plus rapidement possible.

«Malheureusement, il y a une grande proportion de gens avec une vaccination insuffisante ou non vaccinés et je pense que c’est là-dessus qu’il faut mettre un maximum d’énergie. Les doses sont disponibles, on devrait tout faire pour augmenter le nombre de vaccinés», affirme-t-il.

