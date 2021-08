Photo courtoisie, Leucan

Du 16 septembre au 20 octobre, Leucan vous invite à participer au 6e Défi des Tout-puissants Leucan, présenté par la Financière Fairstone. Pour participer, il faut former une équipe de cinq personnes, amasser un minimum de 1000 $ en dons pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille et relever chaque semaine une nouvelle épreuve physique ou mentale, chacune adaptée à tous les âges et à tous les niveaux de forme physique. Initié en 2016, au profit de Leucan Montérégie, l’événement est devenu virtuel en 2020, permettant à des participants de partout au Québec de se dépasser pour les enfants de Leucan. D’ailleurs, le Défi se conclura par un rassemblement virtuel le 28 octobre pour célébrer le dépassement et l’engagement des participants. Des prix et médailles seront alors remis aux équipes gagnantes.

▶ Renseignements et inscriptions au defidestoutpuissants.ca.

Dégustation de prestige

Fort du succès obtenu lors de la présentation de 2020 qui avait fracassé tous les records, le comité organisateur de la Dégustation de prestige prépare la version 2021 de l’événement phare de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La formule sera similaire à celle de l’an dernier, soit la récupération ou la livraison de boîtes gastronomiques à la maison. La Dégustation de prestige à la maison sera sous la présidence d’honneur d’Édith Cloutier, présidente régionale de Rogers Québec. Un 6 à 8 « virtuel », dans le confort de votre foyer, viendra couronner le tout, le jeudi 7 octobre dès 18 h.

▶ Renseignements : fhdl.ca/activites/la-degustation-de-prestige-a-la-maison-2021.

Donner au suivant

Maintenant en rémission, après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein en 2020 et après avoir traversé plusieurs étapes difficiles pendant plus d’un an, France Bonneville (photo) veut « redonner » pour tous les bons soins qu’elle a reçus en organisant un tournoi de golf au bénéfice de la Fondation du cancer du sein du Québec. L’événement golf se tiendra le vendredi 17 septembre au club de golf Beaurivage de Saint-Étienne-de-Lauzon, avec un neuf trous en départs simultanés à 14 h, avec souper et surprises si les mesures sanitaires le permettent. L’objectif est d’amasser au moins 2000 $ avec les inscriptions et les dons. Parlant d’inscriptions, elles doivent se faire au plus tard le 3 septembre sur la page Facebook de France Bonneville.

En souvenir

Le 17 août 1936. L’Union nationale, dirigé par Maurice Duplessis, remporte une victoire écrasante et forme un gouvernement majoritaire, mettant fin à 39 ans de règne libéral. Il s’agit de la première victoire électorale pour Maurice Duplessis. Il perdra l’élection suivante (1939) face à Adélard Godbout, mais reviendra par la suite pour quatre victoires majoritaires consécutives. Sur la photo, Maurice Duplessis (au centre) et son premier cabinet des ministres.

Anniversaires

Josée Morissette (photo) directrice des communications de l’opposition officielle à la ville de Québec... Me Louis Mazurette, avocat associé chez Stein Monast et ancien du Rouge et Or (football) de l’Université Laval, 42 ans... Thierry Henry, joueur de soccer français, 44 ans... Véronique Bannon, comédienne et actrice québécoise, 45 ans... Donnie Wahlberg, chanteur américain (New Kids On The Block), 52 ans... Sean Penn, acteur américain, 61 ans... Robert De Niro, acteur, producteur et réalisateur américain, 78 ans.

Disparus

Le 17 août 2016 : Arthur Hiller (photo), 92 ans, réalisateur canadien (Love Story en 1970)... 2019 : Cedric Myron Benson, 36 ans, porteur de ballon américain dans la National Football League (NFL)... 2018 : Bob Bass, 89 ans, entraîneur et dirigeant américain de basketball de la NCAA, ABA et de NBA... 2015 : Yvonne Craig, 78 ans, actrice américaine connue pour son rôle de Batgirl dans les années 1960... 2014 : Lucie Dolan Chagnon, 84 ans, philanthrope québécoise (Fondation Lucie et André Chagnon)... 2014 : Pierre Vassiliu, 76 ans, chanteur français... 2012 : Patrick Ricard, 67 ans, président de Pernod Ricard... 2012 : Jean Béranger, 75 ans, entraîneur et sportif français... 2007 : Lucien « Frenchie » Jarraud, 84 ans, animateur de radio et de télévision... 2004 : Frank Cotroni, 72 ans, mafioso montréalais... 2003 : Roland Giguère, 74 ans, poète et peintre... 1994 : Jack Sharkey, 91 ans, champion de boxe poids lourds en 1932 et 1933.