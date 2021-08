Il est «dégueulasse» de reconnaître la légitimité des talibans, prévient un ex-ambassadeur

L’ex-ambassadeur canadien en Afghanistan de 2003 à 2005, Chris Alexander, estime qu’il est «dégueulasse» de reconnaître la légitimité d'un éventuel gouvernement formé par les talibans.

• À lire aussi: Le Québec accueillera des réfugiés

• À lire aussi: Afghanistan: des interprètes pris doivent patienter

Celui qui a aussi été ministre de l’Immigration sous Stephen Harper dénonce la possibilité évoquée par le ministre des Affaires étrangères Marc Garneau.

«Les plus grands crimes des talibans, on ne les verra jamais à la télévision. Les talibans vont de maison en maison pour trouver les gens qu’ils considèrent comme leurs ennemis et ils les fusillent», a-t-il confié à Philippe-Vincent Foisy, sur QUB radio.

Chris Alexander a été le premier ambassadeur du Canada à résider en Afghanistan. Il estime que la coalition a fait erreur en ciblant directement les talibans, alors que l’origine du problème était ailleurs, selon lui.

«On se rend compte que le vrai ennemi, c’était l’armée pakistanaise, qui entraîne, finance leur armée par procuration, c'est-à-dire les talibans», déplore-t-il.