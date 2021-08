Des élections étrangères pour les Québécois

Un nouveau gouvernement sortira des urnes le 20 septembre.

Les sondages laissent penser que les libéraux ont de bonnes chances de le former. Les conservateurs pourraient surprendre : ce n’est pas impossible.

Mais, quelle que soit la couleur du parti au pouvoir, cela ne changera fondamentalement pas grand-chose pour les Québécois.

Québec

Car la réalité fondamentale du Canada ne changera pas : dans ce pays, le Québec pèse de moins en moins, et le peuple québécois voit son poids diminuer toujours davantage.

Il n’y a plus que nos fédéralistes « passés date » pour croire encore au rêve des deux peuples fondateurs, qui n’est plus qu’un vestige symbolique dans leur musée imaginaire.

Dans les faits, le Canada est un pays plus anglais que jamais, et qui a désormais envie de l’assumer, comme on l’a vu avec la querelle entourant l’ignorance du français par la nouvelle gouverneure générale.

Le Canada entend remplacer une fois pour toutes le bilinguisme par le multiculturalisme et voit dans la lutte contre le français une bonne manière de décoloniser le pays et de l’ouvrir à la diversité.

Opposition

Alors, l’essentiel est là : le Québec est structurellement condamné à l’opposition dans la fédération canadienne. Si des Québécois peuvent évidemment participer au gouvernement fédéral, c’est à condition de faire passer les intérêts du Canada dans son ensemble et de sa majorité anglaise en particulier avant ceux de leur propre peuple.

Autrement dit, des Québécois peuvent gouverner le Canada à condition de ne pas gouverner en fonction du Québec, même s’ils se racontent ensuite des histoires pour apaiser leurs tourments, s’ils en ont.

Ailleurs dans le monde, il est d’usage, pour une nation minoritaire prise dans un pays qui lui est étranger, de voter, au sein des institutions communes, pour un parti nationaliste, qui fait entendre sa voix. Je ne vois pas pourquoi il n’en serait pas de même chez nous.