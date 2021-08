Jamal Adams signe une lucrative entente

Les Seahawks de Seattle ont offert une prolongation de contrat de quatre saisons au maraudeur Jamal Adams, mardi.

Selon le réseau NFL Network, l’athlète de 25 ans a obtenu un total de 70 millions $, dont 38 millions $ sont garantis. Le footballeur devient donc le joueur le mieux rémunéré évoluant à sa position.

L’an dernier, à sa première campagne dans l’uniforme des Seahawks, Adams a réalisé 83 plaqués, dont 59 en solo, en 12 parties. Il a aussi réalisé 9,5 sacs du quart, un sommet dans sa formation.

Le natif du Texas avait été un choix de premier tour (le sixième au total) des Jets de New York au repêchage de 2017. Le club de Seattle l’a acquis avant la campagne 2020, et ce, contre le maraudeur Bradley McDougald, deux choix de première ronde et une sélection de troisième tour.

Depuis qu’il évolue dans la NFL, Adams a reçu trois invitations pour le Pro Bowl (2018, 2019 et 2020).