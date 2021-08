La Caisse de dépôt investit plus de 2 milliards $ dans les géants du web

La Caisse de dépôt et placement du Québec a acheté pour plus de 2 milliards $ d’actions des géants du web au printemps, accélérant ainsi son repositionnement dans l’économie numérique.

Le bas de laine des Québécois a investi au moins 586 millions $ dans Microsoft, 575 millions $ dans Apple, 473 millions $ dans Facebook, 397 millions $ dans Amazon et 227 millions $ dans Alphabet (Google) au cours du deuxième trimestre de 2021, qui a pris fin le 30 juin, a constaté Le Journal dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

À la fin juin, la Caisse détenait près de 6,7 milliards $ dans des titres de ces cinq entreprises américaines, connues sous l’acronyme GAFAM. C’est deux fois plus qu’il y a un an. En plus d’accroître ses participations dans ces cinq géants, l’institution a profité des forts gains de ces derniers en Bourse.

En 2020, la Caisse avait beaucoup souffert du fait qu’elle était beaucoup moins présente dans les GAFAM que d’autres grands investisseurs. Cette sous-exposition à un secteur qui est largement sorti gagnant de la pandémie avait contribué au rendement de -2,3 % enregistré par l’institution pendant les six premiers mois de l’année, bien loin de celui de 0,8 % obtenu par son indice de référence.

Le PDG de la Caisse, Charles Émond, avait promis de corriger le tir en augmentant les actifs de l’institution dans le secteur technologique.

En plus des GAFAM, la Caisse a investi 461 millions $ dans le géant des semi-conducteurs Intel et 267 millions $ dans l’éditeur de logiciels Adobe.

Encore plus 400 M$ en Alberta

À l’inverse, la Caisse a vendu, pour environ 255 millions $, toutes les actions qu’elle possédait de quatre des plus importantes pétrolières américaines : ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips et Phillips 66. Elle a en outre liquidé, pour quelque 171 millions $, ses intérêts dans Schlumberger, un important fournisseur de l’industrie pétrolière.

L’institution a aussi réduit ses participations dans les poids lourds albertains Enbridge (-358 millions $), Canadian

Natural Resources (-258 millions $) et Suncor (-50 millions $). Malgré tout, elle détient encore pour plus de 400 millions $ d’actions de chacune de ces trois entreprises.

Parmi les autres transactions effectuées par la Caisse au printemps, notons d’importantes réductions de ses participations dans Starbucks, Boeing, General Electric, Walmart, Home Depot, Alibaba et Oracle ainsi que des réinvestissements dans Tesla et Nike.

Résultats demain

On saura bientôt si la nouvelle stratégie de la Caisse a eu du succès parce que l’institution publiera demain ses résultats pour la première moitié de 2021.

Rappelons que la Caisse avait terminé l’année 2020 avec un rendement honorable de 7,7 % qui était néanmoins inférieur de 1,5 point de pourcentage à celui de son indice de référence.

Quelques grosses transactions