La France cherche des agriculteurs québécois

Une option supplémentaire s’offre maintenant aux agriculteurs québécois qui souhaitent sortir du célibat. L’édition française de L’amour est dans le pré recrute au Québec.

L’émission cherche un(e) agriculteur(trice) d’ici pour compléter sa distribution et surprendre le public français.

Chez Fremantle, la boîte de production derrière la populaire téléréalité française, on indique qu’il s’agit d’une manière de brasser les cartes avant que l’émission revienne pour une 17e saison sur M6 l’an prochain.

« On avait envie de nouveauté, déclare Emeline Gay, chargée de sélection. On veut faire voyager les téléspectateurs. On aimerait montrer quelque chose de différent. On sait aussi qu’il y a des paysages enneigés. Le Québec, c’est un endroit qui a toujours fait rêver les Français. »

Après La Réunion

Les caméras de L’amour est dans le pré français ne sont sorties de l’Hexagone qu’une seule fois depuis ses débuts en 2005. C’était en 2018. L’émission avait accueilli un agriculteur habitant à La Réunion, cette île française située dans l’Océan indien. Les producteurs avaient fait venir l’éleveur de taurillons à Paris pour l’étape du speed-dating.

Les fermiers québécois intéressés peuvent entrer en contact avec Emeline Gay chez Fremantle. Les entrevues s’effectueront par Skype. Une équipe sera ensuite mise en place au Québec pour assurer les tournages.

« On cherche des personnes qui sont motivées, souligne Emeline Gay. On n’a pas de critères d’âge ou d’orientation sexuelle. On cherche des gens qui sont vraiment prêts à rencontrer quelqu’un, qui sont ouverts d’esprit. »

Modèles semblables

Hormis quelques détails techniques (la version française met en vedette 12 à 13 agriculteurs célibataires chaque saison, contre cinq pour l’adaptation québécoise), les deux modèles se ressemblent beaucoup.

« C’est une émission authentique qui a fait ses preuves. Comme l’édition canadienne, l’édition française a généré énormément de couples, de bébés... C’est un vrai succès. »

Comme The Voice

L’amour est dans le pré n’est pas la première téléréalité française à recruter au Québec. Au cours des dernières années, La France a un incroyable talent et The Voice : La plus belle voix ont souvent lancé des invitations aux Québécois.

Pilotée par Katherine Levac, la version québécoise de L’amour est dans le pré reviendra à Noovo l’hiver prochain. Les tournages ont commencé la semaine dernière.

Les agriculteurs québécois peuvent soumettre leur candidature au emeline.gay@fremantlemedia.com