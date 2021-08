Le héros d’une municipalité

Tous les ingrédients étaient réunis pour une journée vraiment unique dans la petite municipalité de Lotbinière. Météo splendide, musique entraînante, quelques consommations alcoolisées et la majorité des 1106 habitants de Saint-Narcisse-de-Beaurivage ont donné un accueil triomphal à la Coupe Stanley et à son héros local Yanni Gourde.

«C’est tellement une belle journée. Je suis très heureux d’être en mesure d’amener la Coupe Stanley pour la première fois dans le village. Les gens le méritent. Je trippe solide», mentionne l’ancien joueur du Lightning de Tampa Bay après avoir pris plus d’une centaine de clichés avec ceux qui attendaient pour se faire immortaliser avec Gourde et le gros trophée.

Le petit attaquant voulait profiter pleinement du moment avec plusieurs visages familiers. C’était une journée d’exception et également une occasion de tourner la page pour le principal intéressé.

«Demain je penserai au Kraken et l’avenir, mais pour une dernière fois aujourd’hui je pense au Lightning. C’est tellement spécial ce qu’on a réussi à accomplir dans les deux dernières saisons. On était comme des frères. Je ne suis pas certain que mon physiothérapeute serait content de me voir soulever la coupe», mentionne Gourde avec un large sourire puisqu’il vient de passer sous le bistouri pour une blessure à l’épaule gauche.

Une marée bleue

La très grande majorité des personnes présentes arboraient fièrement un gilet bleu du Lightning de leur favori. Il semble que peu importe à qui l’on parle dans le village, tout le monde est interrelié au nouvel attaquant du Kraken de Seattle.

Photo Jean Carrier

«C’est certain que je le connais. Ses parents ont eu l’épicerie du coin pendant longtemps. Je l’ai vu joué dans ses débuts au hockey. Il a toujours travaillé tellement fort», mentionne Sylvain Caux, fier partisan du numéro 37.

Un autre ami en rajoute immédiatement. «C’est drôle que les célébrations se passent à l’ancienne patinoire extérieure. Il y a tellement joué souvent avec ses oncles. Il l’a pelleté vraiment souvent aussi», spécifie Jeff Laterreur.

Pour Marie-Josée Flamand qui habite également dans la municipalité, elle voit en Gourde un modèle idéal pour ses enfants de 8 et 10 ans.

«Il a bûché pour arriver où il est rendu et je veux que mes enfants prennent exemple sur lui. Quand il a eu du succès, il pense quand même aux gens de Saint-Narcisse-de-Beaurivage.»

Il y a également sur place, un grand nombre d’enfants qui veulent simplement voir le joueur de la LNH avec la Coupe Stanley. C’est le cas du jeune Émile Doyon, 11 ans, qui avait quand même une confession à donner au Journal. «Il est dans mes joueurs favoris, mais ce n’est pas mon préféré. Alexander Ovechkin est mon joueur. Ça reste que c’est très impressionnant d’avoir accompli tout ce qu’il a fait.»

Photo Jean Carrier

Une grande surprise

Si Yanni Gourde a fait cadeau du premier passage de la Coupe Stanley à son village natal, sa municipalité avait également un présent important à faire à son athlète professionnel. Le maire Denis Dion a profité des festivités pour nommer officiellement une infrastructure de la municipalité en l’honneur de l’attaquant. Le Centre sportif Yanni Gourde est désormais le nouveau nom de l’installation sportive.

«Passer à la postérité , c’est vraiment un bel honneur. Je suis avant tout content de pouvoir inspirer les jeunes à faire du sport. Ce que je souhaite c’est qu’il y ait d’autres jeunes du village qui réussissent à amener des trophées aussi importants que la Coupe Stanley ici. Pas nécessairement besoin que ce soit du hockey. C’est juste important que les jeunes rêvent.»