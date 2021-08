Le Lac-Saint-Jean paierait son essence plus chère qu'à Saguenay

Le prix du litre de carburant vendu au Lac-Saint-Jean, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, se vend jusqu’à 10 cents de plus que dans les autres villes, municipalités et arrondissements de la région, laissant un gout amer aux citoyens.

La grogne s’est installée chez les automobilistes du Lac-Saint-Jean qui paient leur litre d'essence plus cher que chez leur voisin du Saguenay.

Au Lac-Saint-Jean le prix à la pompe est généralisé à 1,39$. Tandis que dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, le litre de carburant se vend 1,29$ et dans l’arrondissement de Jonquière, il est à 1,34$, quoique certaines stations-service affichent 1,39$ aussi.

Les consommateurs l'ont remarqué depuis plusieurs semaines et le digèrent mal, ont indiqué certains à TVA Nouvelles, mardi. Ils se disent victimes des pétrolières ou se sentent arnaqués. Plusieurs ont dit ne pas comprendre une telle différence et jugeaient que la situation n’est pas normale.

«D'habitude, c'est toujours le même prix partout dans la région», a observé le responsable du site «Essence Sag-Lac», Éric Dionne, qui suit les prix de l'essence depuis 20 ans dans la région.

«À Chicoutimi, où le prix est le plus bas présentement, c’est parce que la concurrence est plus forte dans le secteur. Au Lac-Saint-Jean, il y a moins de concurrence. Il y a moins de gros joueurs comme Shell, également. C'est pour ça que l'essence est plus élevée dans ce secteur-là. 1,39$, c'est vraiment trop cher pour le coût d'acquisition qui est à 1,28$ ou 1,29$, présentement. À Chicoutimi, l'essence se vend 1,29$ et le prix plancher de la Régie de l'énergie est à 1,29$. Donc, ils vendent vraiment au prix plancher, au prix coûtant», a estimé M. Dionne.

Selon le CAA-Québec, le prix réaliste dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean serait de 1,33$.

«Les détaillants au Lac-Saint-Jean n'ont pas tendance à vouloir baisser le prix. Ils veulent le garder haut le plus longtemps possible. Ils veulent en profiter pour se renflouer», a analysé Éric Dionne.

Il croit que les prix pourraient bouger dans les prochaines heures. Le mouvement est déjà amorcé puisque sur le boulevard Saint-Paul à Chicoutimi, une station-service qui indiquait 1,29$, mardi matin, affichait 1,39$ mardi après-midi.