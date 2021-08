Le Parti conservateur s'engage formellement à soutenir financièrement le 3e lien

Les sept candidats conservateurs de la région de Québec ont réitéré mardi matin leur appui inconditionnel au 3e lien entre Québec et Lévis et ils s'engagent à le financer à la hauteur de 40 %.

«Les citoyens de la région de Québec veulent le 3e lien, le gouvernement du Québec aussi. Les conservateurs sont à l'écoute des besoins de la population et c'est pourquoi nous prenons officiellement position en faveur du projet. [...] Non seulement cela répond à des enjeux de mobilité dans la région, mais cela représente aussi un projet structurant et un vecteur de développement économique pour l'ensemble du Québec», a affirmé Pierre Paul-Hus, candidat sortant de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles.

Plus de détails à venir...

