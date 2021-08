Le tracé du tramway de Québec suscite les inquiétudes

Le tracé du tramway de Québec, dont les travaux doivent débuter au printemps, suscite les inquiétudes des résidents de certains secteurs de la vieille capitale, notamment dans le quartier Saint-Roch, près des rues du Chalutier et des Embarcations, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

Le tramway doit passer dans la cour des habitants. C'est le cas de Jean-Guy Rioux, un citoyen de la rue du Chalutier depuis 15 ans. Le tramway passera à quelques mètres de sa résidence.

Ses voisins seront aussi affectés. En plus de rendre leurs déplacements compliqués, une partie du stationnement de leurs condos devra être relocalisé.

«Je trouve ça dramatique parce que nous allons être vraiment amputés non seulement de nos espaces de stationnements qui vont être relocalisés beaucoup plus loin, mais c'est notre qualité de vie qui va prendre un coup. La ville a déjà fait beaucoup d'échanges avec les deux autres phases. Nous, on se trouve entre les deux, alors nous sommes tributaires des décisions des deux autres phases ce que nous n'acceptions pas vraiment. Nous ne sommes pas enchantés de la façon dont ça se passe», a expliqué Nathalie Castonguay, la vice-présidente du Syndicat des copropriétés du Domaine des Berges, phase II.

Les résidents du 255 du Chalutier sont aussi en discussions avec la ville.

«Actuellement, nous avons un accord de principe pour le stationnement arrière. Nous nous sommes fixé des cibles de négociation avec la ville. La conservation de notre qualité de vie et aussi la préservation des valeurs de nos appartements. Alors, si la ville nous propose des travaux nous partons toujours avec ses principes et on ne se gêne pas pour dire non», a affirmé Lynda Chabot, présidente du Syndicat de copropriétés Le Havre Saint-Charles.

Les 30 cases de stationnement qui étaient situées à l'avant devront être déplacées à l'arrière du bâtiment où se trouve actuellement un jardin communautaire.

Une partie de celui-ci devra y être sacrifiée.

Le porte-parole de la ville de Québec, David O'Brien assure que des rencontres sont prévues à la fin août et au début septembre avec les résidents de ces copropriétés pour leur présenter le concept développé afin de répondre à leurs besoins. «Ces rencontres permettront de récolter les commentaires et d'ajuster au besoin le concept par la suite», a-t-il fait savoir à TVA Nouvelles, mardi.

Les travaux de réaménagements pour accueillir le tramway doivent débuter le printemps prochain.