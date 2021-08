Loterie vaccinale: les noms des nouveaux gagnants dévoilés

Trois citoyens s’ajoutent à la liste des gagnants de la loterie vaccinale lancée par le gouvernement du Québec pour encourager les gens à se faire vacciner.

Mardi matin, le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié les noms des trois nouveaux gagnants, à la suite du deuxième tirage hebdomadaire du concours Gagner à être vacciné!, qui a eu lieu vendredi dernier.

Jocelyne Thibodeau, de Laval, a remporté une somme de 150 000 $ dans la catégorie des plus de 18 ans, alors que Marilou Leroux, résidente de l'Estrie, et Nathan Francœur Rivest, de Lanaudière, chez les jeunes de 12 à 17 ans, ont gagné chacun une bourse d'études de 10 000 $.

En dévoilant les noms de ces nouveaux gagnants, le ministère a rappelé que «le concours s'adresse aux personnes inscrites qui sont vaccinées» et qui ont reçu leur première dose avant le 3 août et leur seconde avant le 31 août.

Les tirages ont lieu chaque semaine, le vendredi, jusqu'au 27 août, et les noms des gagnants sont rendus publics le mardi suivant. Le 3 septembre, c’est un lot de 1 million $ qui sera tiré parmi les personnes de 18 ans et plus, de même que 16 bourses d'études de 20 000 $ pour les jeunes de 12 à 17 ans, a mentionné le ministère, ajoutant que des prix additionnels sont prévus.

Le premier tirage a eu lieu le vendredi 6 août.

