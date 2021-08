Les meilleures cartes de crédit pour les étudiants

Sur fond de rentrée, de nombreux étudiants de cégep et d’université magasinent la première carte de crédit de leur vie. Comment choisir ?

Parmi les centaines de cartes de crédit offertes aux consommateurs, très peu ciblent spécialement les étudiants : MasterCard BMO Air Miles pour étudiants, MasterCard BMO Remises pour étudiants, Visa Savoir Scotia, Visa Scène pour étudiants, Aventura CIBC Visa pour étudiants, Visa CIBC Aéroplan pour étudiants, Dividendes CIBC Visa pour étudiants.

Un fait demeure : le choix d’une première carte de crédit est important, car elle risque de vous suivre toute votre vie. Plus vous gardez une carte longtemps, plus ça influence positivement votre score de crédit. Petit rappel : ce score mesure la qualité de votre crédit (rattaché à votre dossier de crédit) ; plus il est élevé, plus vous jouissez d’un taux d’intérêt avantageux lorsque vous empruntez.

Quel est le premier critère dont il faut tenir compte lorsqu’on est étudiant et qu’on cherche une carte de crédit ? Une carte qui n’affectera pas vos maigres revenus. Donc, elle doit être sans frais.

Selon vos besoins

D’autre part, le choix d’une carte doit se faire en fonction du style de vie. Vous voyagez beaucoup ? Il y a des cartes pour ça. Mais si vous êtes un écureuil, misez sur celles qui donnent des remises en argent (personnellement, c’est mon choix).

En voici, sans frais :

Remises Tangerine

MasterCard Shell Remises

Mastercard BMO Remises pour étudiants

RemiseSimple d’American Express, Fido MasterCard,

Boni Visa Desjardins

MasterCard macrédit Banque Nationale.

L’écrasante majorité des Québécois choisissent leurs cartes de crédit en fonction de leurs programmes de récompenses.

« Les cartes Air Miles et Aéroplan sont très populaires avec les étudiants voyageurs, explique Jean Maximilien Voisine, président fondateur du site Milesopedia. Elles permettent d’accumuler des points pour acheter des billets d’avion, louer des chambres d’hôtel ou des voitures. Certaines, comme Air Miles, offrent aussi des remises en argent, parfois en magasin. »

M. Voisine ne recommande pas les cartes avec de bas taux d’intérêt, qui encouragent le surendettement. Et la carte doit être au nom de l’étudiant, pas de son parent, pour lui permettre de se bâtir un historique de crédit.

Conseils