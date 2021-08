Non au vaccin obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux, dit Erin O’Toole

Le chef du Parti conservateur du Canada est bel et bien vacciné contre la COVID-19, il croit à l’importance des vaccins, mais il ferme la porte à une vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux.

• À lire aussi: Changement d’image pour le chef du Parti conservateur

• À lire aussi: Les employés fédéraux qui participeront aux élections n’auront pas à se faire vacciner

«Selon moi, c’est injuste de forcer les gens», a affirmé Erin O'Toole au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB radio, mardi.

«On doit encourager et éduquer, mais pas forcer, et c’est possible d’utiliser un test de dépistage rapide quotidiennement, des masques et la distanciation. Il y a beaucoup de mesures», a assuré le politicien.

Erin O'Toole croit que Justin Trudeau a soulevé la question de la vaccination obligatoire des employés de l’État uniquement pour diviser l’électorat en vue du scrutin du 20 septembre.

«Je vais respecter le passeport vaccinal du Québec. C’est possible d’avoir des règles pour les personnes non vaccinées», a précisé M. O'Toole.

À VOIR AUSSI