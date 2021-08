Saison 2021-2022: Les Gros Becs offrent un parcours déambulatoire

Le théâtre jeunesse Les Gros Becs offrira 16 spectacles dans ses installations temporaires du centre commercial Fleur de Lys lors de la saison 2021-2022. Une relocalisation d’ici leur entrée à la Caserne Dalhousie en 2024.

Une saison avec du théâtre à texte, des marionnettes et de la danse, destinée à un public de 1 à 17 ans. Les Gros Becs ont pris le pari de présenter une saison complète en salle.

«Il s’agit d’une saison qui a pour objectif de faire du bien, mur à mur, partout et de différentes façons», a lancé, lors d’un entretien, Amélie Bergeron, directrice artistique des Gros Becs.

Une saison qui sera lancée en extérieur, le 18 septembre, au Domaine Maizerets, avec le spectacle déambulatoire Berce-moi. Une proposition poétique et sensorielle pour les quatre ans et plus qui sera à l’affiche jusqu’au 26 septembre.

«C’est une marche en forêt apaisante où tous les sens seront interpellés. Ça va de la chaise berçante présente dans différentes cultures, à des contes et des berceuses chantées dans différentes langues. On se vide la tête et on se laisse bercer.»

Amélie Bergeron est tombée en amour avec la première mouture de ce spectacle qu’elle a vu, en septembre dernier, à Portneuf. Berce-moi sera présenté beau temps, mauvais temps à moins de la présence d’un orage.

Deux productions internationales

Les Gros Becs dévoileront leurs nouvelles installations, le 17 octobre, avec la pièce Le vieil homme et la rivière qui a été créée par la compagnie Theatre Direct de Toronto. Elle sera présentée jusqu’au 24 octobre dans sa version française.

Photo Naz Afsahi

Cette proposition théâtrale, destinée au trois à cinq ans, raconte l’histoire d’un homme un peu grincheux, qui vit dans une petite maison dans la forêt et dont le quotidien sera bouleversé par l’apparition d’une créature aquatique.

«C’est un spectacle de marionnettes. C’est une histoire de rencontre et d’amitié», indiqué Amélie Bergeron.

Les gens des Gros Becs attendent de connaître avec précision les paramètres de la santé publique et les informations concernant le passeport vaccinal avant de confirmer le nombre de spectateurs qui seront admis dans leurs installations de Fleur de Lys. La capacité d’accueil, sans distanciation, est de 236 spectateurs. Un chiffre semblable à la salle de la rue Saint-Jean dont le bail n’a pas été renouvelé.

Deux productions internationales passeront par Québec, si la situation le permet, Hush - La boîte à rêves de Henry, de la compagnie belge Zonzo, en février, à l’occasion du Mois Multi et Block, en mai, de la compagnie française La Boîte à Sel

Les Gros Becs prévoient faire leur entrée dans leurs installations définitives de la Caserne Dalhousie, dans le Vieux-Port, en 2024.

Toutes les informations sur la saison 2021-2022 sont en ligne sur le site lesgrosbecs.qc.ca