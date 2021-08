Tournage entre acteurs vaccinés

Puisque la plupart des acteurs des Moments parfaits ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19, les tournages du nouveau feuilleton de TVA ont repris un air de normalité. Du moins, sur certains aspects.

Les chronomètres étaient rangés, lundi midi, quand nous avons assisté au tournage d’une séquence mettant en vedette Catherine Trudeau, Gabriel Sabourin, Samuel Gauthier et Antoine Marchand-Gagnon. Pour filmer cette scène de repas en famille, le réalisateur François Bégin n’a pas eu besoin d’utiliser de plexiglas entre chaque comédien.

Depuis la mise à jour du Guide des normes sanitaires en milieu de travail pour l’industrie audiovisuelle, qui régit les tournages en pandémie, les interprètes entièrement vaccinés peuvent avoir des contacts physiques sans limitation de distance et surtout, sans minutage.

« C’était vraiment un casse-tête d’amalgamer les scènes de proximité, déclare le directeur de production, Éric Bernier. C’était ardu. Aujourd’hui, on a plus de latitude. Ça fait du bien. »

« C’est salvateur, indique François Bégin. On retombe en mode normal... sauf pour l’équipe technique, qui continue d’être masquée. »

En effet, les techniciens continuent de porter un masque en tout temps, qu’ils soient dehors (sous un soleil de plomb, comme c’était le cas lundi) ou non. Quant aux comédiens, ils l’enlèvent seulement pour tourner, même pas pour répéter.

Davantage de spontanéité

Attendue dans moins d’un mois à TVA, la série Les moments parfaits nous plongera dans l’univers des Thomas, une famille qui subit de grands bouleversements.

Écrite par Marc Robitaille (Un été sans point ni coup sûr, Le club Vinland), cette comédie dramatique annuelle met également en vedette Denis Bernard, Marie-Thérèse Fortin, Émile Proulx-Cloutier, Jean-François C. Pronovost, Bianca Gervais et Amber Goldfarb.

La distribution a récemment visionné les deux premiers épisodes, et selon Catherine Trudeau, c’est mission accomplie, malgré un premier bloc de tournages sous haute surveillance l’automne dernier.

« Ce que j’ai trouvé le plus difficile, c’est de démarrer une série avec toutes ces restrictions, déclare la comédienne. Il fallait arriver à créer une intimité familiale sans pouvoir s’approcher les uns des autres. Heureusement, on n’y voit que du feu. La mise en scène de François (Bégin) est impeccable. Et depuis cet été, on peut se coller sans calculer le temps, on peut être encore plus spontané... Ça fait du bien. »

Des baisers

Après avoir tourné quelques scènes de baiser au printemps en recourant au Kiss Guard, une prothèse en silicone hermétique qui empêche la transmission de la COVID-19, les acteurs des Moments parfaits n’ont plus besoin de « tricher ».

« Catherine et moi, on s’est embrassés en tournage la semaine dernière, raconte Gabriel Sabourin. C’était la première fois, et l’équipe a applaudi après. Les gens étaient comme sous le choc de voir deux acteurs s’embrasser pour vrai ! »