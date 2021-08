Vaccination obligatoire en santé et dans les universités en Ontario

Inquiet face à l’arrivée de la quatrième vague, le gouvernement de l’Ontario va obliger la vaccination dans certains milieux de travail, incluant dans le domaine de la santé et dans les universités, dès le début septembre.

Loin d’être réservé au simple personnel soignant, la mesure sera obligatoire pour tous les employés, le personnel, les entrepreneurs, les ambulanciers, les étudiants et les bénévoles qui oeuvrent dans les hôpitaux et centres de soins de la province, a-t-on annoncé mardi.

Les gens qui travaillent ou profitent des services des établissements d’enseignement postsecondaire, des maisons des retraite, des refuges pour femmes et des foyers de groupe sont aussi visés par la nouvelle politique.

«Le variant Delta se transmet plus facilement et a engendré un retour de la COVID dans certains milieux à haut risque comme les hôpitaux et les centres de soins à long terme», a déploré le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, en point de presse mardi après-midi.

Le Dr Moore a souligné que la province se doit de «mieux protéger» les gens plus vulnérables face au coronavirus.

«Dès le 7 septembre, la nouvelle directive va obliger les employeurs à implanter de nouvelles politiques qui vont obligé les travailleurs à fournir une preuve de vaccination complète ou une preuve médicale documentée pour expliquer pourquoi ils ne sont pas vaccinés», a martelé le responsable de la santé publique ontarienne.

Les gens qui ne sont pas vaccinés devront se soumettre à des tests de dépistage régulier pour prouver qu’ils ne sont pas infectés par le virus.

Troisième dose

De plus, les personnes les plus à risque, incluant les ainés en CHSLD, les patients immunosupprimés et certains patients atteints d’un cancer, recevront une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Ces troisièmes doses commenceront à être administrés dès cette semaine à certains endroits, a précisé le gouvernement.

«En prenant des mesures supplémentaires dans des milieux à risque élevé, nous protégerons davantage les personnes les plus vulnérables de la province, préserverons notre capacité hospitalière, assurerons un retour à l’école sécuritaire et garderons l’Ontario en marche», a commenté la ministre de la Santé, Christine Elliott, par communiqué.