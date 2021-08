Vidéotron: de tout pour tous sur la plateforme Vrai

Une nouvelle plateforme de vidéo sur demande vient enrichir l’offre pour les mordus de télévision en rafale. Après plusieurs mois d’attente, Vrai, nouveau service par abonnement de contenus en français de Vidéotron, était officiellement dévoilé mardi, avec un répertoire déjà très important. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges!

Oui, il y avait de la place pour une autre vitrine du genre, après Club illico, Tou.tv et Crave, qui sont déjà adorées des Québécois, estime Vidéotron, qui propulse lui-même Club illico depuis huit ans.

Sur Vrai, on se concentre sur les contenus de type non-scriptés, c’est-à-dire les documentaires, les téléréalités, l’art de vivre et le divertissement (d’où le nom, Vrai). Club illico continuera bien sûr d’exister et demeura une référence pour les grandes séries de fiction et jeunesses, et le cinéma.

«C’est un choix pour offrir de la flexibilité aux clients et leur permettre de décider ce qui est meilleur pour eux, a mentionné Daphnée Defendini, directrice principale, base client et contenu chez Vidéotron. Les plateformes sur demande viennent compléter l’offre de télévision linéaire, toujours pour répondre aux attentes de nos abonnés.»

Le catalogue de Vrai deviendra de plus en plus volumineux au fil des mois. De sept titres déjà en ligne (voir encadré), on passera à une quarantaine d’exclusivités d’ici la fin 2021. De nouvelles surprises s’ajouteront chaque semaine. En décembre 2022, c’est une centaine de productions originales qui y seront en vedette, pour près de 2000 heures de contenu au total.

Diversifié

Tous y trouveront leur plaisir. Il sera question, dans ces nouvelles séries, de parcours inspirants (L’atelier, où des personnalités comme Kim Thuy, Martin Picard, Guylaine Tremblay et Louis-José Houde raconteront leur route vers le succès), de grossophobie (J’t’aime gros, avec Christine Morency et Mélissa Bédard), des répercussions des séparations sur les enfants (Une semaine sur deux, avec le Dr Jean-François Chicoine), d’exploits extrêmes (Le dernier glacier), de sport (3e essai: au-delà du football, Canadiens-Nordiques, la vraie histoire), de familles déchirées (Double vie), de bouffe (Le meilleur pâtissier du Québec, animée par Marie-Ève Janvier et Joël Legendre), d’épreuves surmontées (Dompter son dragon, avec Ève Salvail), d’achats de luxe (Piscines de rêve), de l’essor du disco à Montréal dans les années 1970 (D.I.S.C.O)...

Le «true crime» a la cote sur Vrai comme ailleurs, avec des propositions comme C’est arrivé près de chez vous et Psychopathes.

Aime-moi, dérivée du récit du même nom de Véronique Marcotte, racontera l’énorme mensonge d’une enfant qui s’était faussement dite violentée et abusée pour recevoir du réconfort d’une famille.

Denis Côté: suivre son instinct nous fera connaître ce policier de Montréal qui a neutralisé le tueur de Dawson et qui a œuvré pendant 30 ans dans la police de Montréal.

Dans Mon fils: 41 ans pour toujours, Christian Fournier, fils de Guy, s’ouvre sur les suicides de sa mère (il y a 50 ans) et de son fils (en 2019).

Spectacles d’humour (Mathieu Cyr, Bianca Longpré, événements de ComediHa!), incursions dans des univers méconnus (Les tatoueuses, Elles parlent aux animaux) et acquisitions étrangères en français viennent aussi étoffer le menu.

«Sur Vrai, on a la chance de se voir comme société, comme humains, de se raconter nos histoires, remarque Denis Dubois, vice-président, contenus originaux chez Québecor Contenu. C’est important pour nous d’avoir une diversité de contenus, pour outiller, divertir et surprendre les gens.»

Toutes les productions de Vrai ont été d’abord et avant tout imaginées pour la plateforme, mais certaines d’entre elles pourraient plus tard voyager sur les chaînes de TVA.

Déjà disponible pour les abonnés Hélix (gratuitement pendant trois mois), la plateforme Vrai sera accessible à tous dans les prochaines semaines, clients de Vidéotron ou pas, partout au Canada, au coût de 10 $ par mois.

Sept titres déjà disponibles sur Vrai

Chefs de bois: Compétition culinaire en pleine nature animée par Mathieu Baron et évaluée par le chef-juge Martin Picard, qui jumelle gastronomie, survie en forêt et débrouillardise. «L’aventure d’une vie», estime Martin Picard.

ESPACES: Sarah-Jeanne Labrosse rencontre des propriétaires qui se sont créé des milieux de vie extraordinaires, passionnés d’architecture et de design.

Bianca vie d’famille: Incursion au sein du quotidien familial tumultueux, mais rempli d’amour, de Bianca Longpré, François Massicotte et leur marmaille. Une maisonnée attachante, pas reposante, sans préjugés, remplie d’humour et d’autodérision.

Mes numéros marquants: Jean-Michel Anctil reçoit des humoristes qui lisent trois numéros marquants de leur carrière: leur premier numéro, le numéro qui les a fait connaître du grand public et le numéro dont ils sont les plus fiers. Michel Barrette, Claude Meunier, Mariana Mazza, Cathy Gauthier, François Bellefeuille et Dominic Paquet se sont déjà prêtés au jeu.

Demain tout est possible: Chantal Lacroix accompagne des participants dans une quête personnelle d’absolu et les aides à reconnecter avec l’essentiel, au moyen de rencontres avec des intervenants, d’outils proposés et d’actions diverses.

