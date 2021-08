Yanni Gourde: forgé dans les foins

Quand on regarde la carrière de Yanni Gourde et le succès qu’il a eu dans les dernières saisons, on ne peut que montrer de l’admiration pour celui qui a défié beaucoup de probabilités en parvenant à s’imposer dans la LNH en provenant d’un petit village rural de la région de Lotbinière. Pour le principal intéressé, Saint-Narcisse-de Beaurivage n’a pas été un obstacle, mais bien un élément de sa réussite.

«J’ai appris la valeur du travail très tôt. J’ai fait les foins et les roches à un très jeune âge et je sais que les gens travaillent fort dans mon coin. Ça m’a rendu humble. Il n’y a pas de doute que ça m’a donné un coup de pouce dans mon développement comme joueur de hockey. Ça m’a aidé à instaurer une mentalité de ne jamais lâcher et de comprendre que le travail est toujours récompensé.»

Le double vainqueur de la Coupe Stanley aura toujours un fort sentiment d’attachement pour sa région. «Je suis simplement fier de venir d’ici et je le serai toujours. De bien des façons, la personne que je suis devenue a forgé son identité ici parmi tous ces gens.»

Réciprocité

Pour le maire du village, Denis Dion, il est tout à fait normal que les gens s’identifient à Yanni Gourde. «Comme bien des gens provenant d’un milieu plus agricole, il est un travail acharné. Il a tellement joué souvent avec ses oncles et il ne lâchait jamais. Il avait un objectif et il n’a jamais abandonné pour l’obtenir. Les gens admirent cela.»

Photo Jean Carrier

Le dirigeant avoue également que l’exploit accompli va bien au-delà de ses espérances. «Amener la coupe ici, je ne suis pas certain que ça va se produire de nouveau. Il vient aussi d’une famille longuement établie dans le village, c’est un original. Les gens l’aiment tout simplement.»

Le député Jacques Gourde tenait également à mettre son grain de sel sur l’enfant chéri de Lotbinière. «C’est une journée historique. On espérait un jour que ça arrive et c’est l’apothéose aujourd’hui. Yanni Gourde n’est plus un héros, il est une idole maintenant.»