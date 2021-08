BLOUIN, Yolande Baril



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 5 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Yolande Baril, épouse de feu monsieur Lucien Blouin, fille de feu Albert Baril et feu Germaine Cantin. Elle demeurait à Québec.le vendredi 20 août 2021 de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants : Guy (Danièle Gagné) et Claudine (Benoit Boutin) ; ses 4 petits-enfants : Sara (Gino Valcourt), Émilie (Pierre-Luc Angers), Stéphanie (François Chouinard) et Philippe (Cathy Tremblay); ses 6 arrière-petits-enfants : Gabriel, Maxime, Ariane, Mathieu, Noémie et Jade; ses frères et sœurs : feu Gilberte (feu Paul-Émile Laplante), feu Jeannette (feu Louis Bernier), feu Lucien (Irène Lebel), Liliane, feu Louisette (Gilles Robitaille), feu Ghislaine (feu Philias Malouin), Jean-Claude (Lily Morel), feu Robert (Lise Verreault) et Micheline (feu Robert Brousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin : feu Jean-Paul (feu Colette Lelièvre), Gaston (feu Louisette Ferland), feu Pauline (feu Georges Rousseau), feu Jean-Guy, feu Jeannine (Gilles Lessard), feu Irenée (Blandine Thomassin), Ghislaine, feu Colette (Nelson Lynch), feu Denise (Richard Plourde) et Gilles (Solange Pelletier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 2e étage Ouest du Centre d'hébergement St-Augustin à Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Quebec City, Quebec G1S 3G3, Tél. : (418) 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com