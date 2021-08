ROCHETTE, Wellie



Au Centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 23 avril 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Wellie Rochette, époux de feu dame Colette Papillon, fils de feu monsieur Omer Rochette et de feu dame Marie-Louise Langevin. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence des cendres à lale vendredi 20 août 2021 de 18h à 21h età compter de 9h, suivi duLes cendres seront déposées au cimetière de Portneuf par la suite. Il y aura une réception à Portneuf, veuillez vous adresser à la famille pour l'inscription. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.Monsieur Rochette laisse dans le deuil : ses enfants : André (Diane Frenette), Patrice (Johanne Pilote), feu Donald et Guylaine (Guy Bouchard); sa petite-fille : Amélie et son conjoint; son arrière-petite-fille; ses frères et sœurs : Réjeanne (feu Rosaire Loignon), feu Bernard (feu Alice Dubuc), feu Mariette (feu Maxime Lépine), feu Aurélien (feu Carmen Parent); la famille Marcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur soutien et les bons soins prodigués.