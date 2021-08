LONGCHAMPS, Michel



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le dimanche 27 décembre 2020, à l'âge de 81 ans et 2 mois, est décédé monsieur Michel Longchamps, époux de madame Marielle Thériault, fils de feu Ernest Longchamps et de feu Marie-Blanche Poulin. Il demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele vendredi 20 août en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30, ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au columbarium du cimetière l'Assomption.Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Marielle Thériault; ses enfants: Danielle (Denis Drolet), Diane (Daniel Dumais), Pierre (Hélène Légaré), Jean-François (Chantal Langlois) ainsi que ses petits-enfants : Jessica, Michaël, Geneviève, Marie-Ève, Yannick, Anabelle, Catherine, Clara, Cédric et Maxime. Il était le frère de : Ghislaine (Yves Lizotte), feu Claude (Louise Boucher) et Roger (Gaétane Beaudoin). Il était le beau-frère de : Dolorès, Pierrette (feu Marcel Lebel), Francine, Jocelyne (Denis Thériault) et Damien (Linda Piché). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8, pour l'Hôpital de Saint-Georges.