PERREAULT, Dominic

À l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, le 16 septembre 2020, à l'âge de 62 ans et 9 mois, est décédé M. Dominic Perreault, époux de dame Nathalie Carbonneau, fils de feu Michel Perreault et de feu Éloise Poulin. Il demeurait à Saints-Anges. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mélina (Danny Dion-Laflamme) et Jean-Michel (Geneviève Cloutier); ses petites-filles : Rosalie et Élise; ses frères et sœurs : Marie-Rose (André Vachon), Micheline (feu Réjean Tancrède), Alban (Louise Kelly), feu Gilles (feu Carmen Larochelle), Bruno (Christiane Drouin), Benoit (Dolorès Drouin) et Sylvy (Yvan Lanctôt). Il laisse également dans le deuil ses beaux-parents : Lucien Carbonneau et Lise Fecteau; ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean, Louis (feu Julie Lachance, Sylvie Michaud) et Manon (Pascal Pelletier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi, le 19 août de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (190, rue Dorchester, bureau 50, Québec, G1K 5Y9) : www.fqc.qc.ca