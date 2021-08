HARRISSON, Jessyka



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 12 août 2021, à l'âge de 38 ans, est décédée dame Jessyka Harrisson, épouse de M. Martin Rivard. Elle demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.Elle laisse dans le deuil outre son époux Martin ; ses filles : Coraly et Daphney ; sa mère Hélène Harrisson ; ses beaux-parents : Georgette Chapman (Michel Rivard) ; son beau-frère Michel Rivard junior, son beau-père Gaétan Naud et ses filles Stéphanie et Nancy Naud, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, service aux donateurs, 1705-1155 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc), H3B 3Z7. Par téléphone au 1(877) 990-7171 / site internet :www.rubanrose.org/dons