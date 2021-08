Bas niveau du lac Saint-Jean: saison de navigation écourtée à Saint-Henri-de-Taillon

La saison de navigation prend fin abruptement pour plusieurs plaisanciers à Saint-Henri-de-Taillon, au Lac-Saint-Jean.

En raison du niveau du lac Saint-Jean qui ne cesse de diminuer, la municipalité se voit dans l'obligation de fermer sa rampe de mise à l'eau dès vendredi.

«Le conseil municipal de Saint-Henri-de-Taillon a décidé, par prévention, pour protéger le lac et protéger la municipalité de fermer la descente à bateaux», a affirmé mercredi le directeur général de la municipalité, Mario Morissette, à la caméra de TVA Nouvelles.

Il ne reste donc que deux jours aux propriétaires de bateau pour sortir leur embarcation à cet endroit. Dès vendredi à 16 h, la descente ne sera plus accessible.

C'est la première fois qu'on est obligé de fermer si tôt dans la saison. La municipalité explique que les installations actuelles ne sont pas adaptées pour faire face à un niveau aussi bas du lac Saint-Jean.

«On voit qu'on a des problématiques lorsque les gens viennent se sortir à notre descente de mise à l'eau parce qu'elle est trop courte. On est en train de travailler sur le projet de la refaire», a indiqué M. Morissette. Il espère que les travaux pourront s'effectuer dans les prochains mois. Mais en attendant, avec un niveau du lac se situant à 13,88 pieds mercredi matin, il juge que les installations ne sont pas sécuritaires.

«Ce qui peut amener des bris aussi sur des remorques si on n'est pas habitué d'utiliser la descente à bateaux», a-t-il ajouté.

Ce qui a d'autant plus convaincu la municipalité de prendre la décision de fermer, c'est qu'un incident est survenu la semaine dernière. Un plaisancier aurait accroché son pied de moteur, ce qui a provoqué un déversement d'huile directement dans l'eau.

«L'huile est sortie du pied de moteur, a contaminé la baie où on se trouve [près de la rampe de mise à l'eau]... On a fait une déclaration au ministère de l'Environnement, on a fait venir Environnement Sanivac, mais là on est rendu avec un projet qui va peut-être nous coûter 25 000 $ ou 30 000 $ pour un incident qui est arrivé avec un utilisateur qui ne nous a pas fait signe quand il s'est rendu compte de la problématique», a expliqué le directeur général.

Les plaisanciers sont déçus de voir leur saison écourtée de la sorte, mais ils comprennent la situation.

«Il faut faire attention parce que c'est vrai que ça descend vite, il n'y a pas beaucoup d'eau», a affirmé un plaisancier rencontré sur place par TVA Nouvelles.

«C'est décevant, la pêche au doré pour moi à la fin août c'était bon. Mais il faut y aller avec la nature. Si l'eau baisse trop, ça devient dangereux», a indiqué un autre propriétaire.

Pour ce qui est des voiliers, la date de sortie n'est pas encore connue pour l'instant, mais ça pourrait arriver rapidement étant donné la baisse constante du niveau du lac.