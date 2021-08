Ben Milot initie les jeunes au motocross à Yamachiche

La vedette internationale de motocross Ben Milot offre désormais des cours d’initiation au motocross pour les 3 à 13 ans, à l’Académie Milot Land, dont il est le propriétaire, à Yamachiche, en Mauricie.

La pandémie a forcé le pilote à mettre sur la glace sa tournée de spectacles, le «Milot Land Tour», qui se donnaient un peu partout au pays. Depuis, il partage sa passion avec les tout-petits, à leur grand bonheur.

«Il faut bien quelque chose à faire pendant ce temps-là! Je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir les portes de mon parc d’entraînement, ici à Yamachiche, le Milot Land, et offrir la chance aux jeunes qui n’ont pas de moto et pas d’expérience de venir en faire», a expliqué le pilote à TVA Nouvelles, mercredi.

Auparavant, il entraînait des jeunes qui possédaient déjà de l’expérience en motocross et qui avaient leur propre équipement. Cette année, le but est de donner la chance à tout le monde de découvrir le sport.

Mercredi matin, les jeunes ont même eu un accès privilégié à la moto de Ben Milot. Par la suite, ils ont chevauché les motos de l’Académie sur la nouvelle piste spécialement aménagée pour le cours.

Déjà, les jeunes sont très fiers de leur performance. «J’aime beaucoup ça! Je trouve que c’est le fun et j’apprends beaucoup d’affaires! Je sentais que j’allais vraiment aimer ça, donc mon père m’a inscrit dans un cours de motocross», ont confié deux jeunes du cours d’initiation.

L’avis est partagé par le propriétaire et entraîneur, Charles Doucet. «Depuis le début, [il y a une] super belle progression. Ils partent pour la plupart de rien, ils n’en ont jamais fait.»

L’entraîneur a révélé qu’à chacune des pauses, les jeunes demandent quand ils pourront retourner sur la piste, tellement ils sont avides d’apprendre de nouvelles choses.

«Tu vois que ce sont vraiment des passionnés, des futurs champions», s’est exclamé M. Doucet.

«Ils repartent d’ici et souvent, ce qui arrive, c’est qu’ils veulent des motos», a éclaté de rire Ben Milot, qui est confiant qu’une passion se développe pour son groupe d’apprentis.

Ce qui rend unique au Québec l’Académie Milot Land, ce sont les motos 100 % électriques. Le choix de ces motos s’explique par leurs particularités qui facilitent l’apprentissage.

«Ce qu’on peut faire avec, on ne peut pas nécessairement le faire avec une moto à gaz. Par exemple, régler, ajuster la puissance de la moto», a mentionné l’icône du motocross.

En principe, il sera possible de voir à nouveau les prouesses de Ben Milot en 2022. Celui qui participe au spectacle «The House of Dancing Water» de Franco Dragone, en Chine, devrait pouvoir retourner à ses activités habituelles à ce moment-là.