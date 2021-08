Coup d’envoi à la vaccination dans les cégeps de la Capitale-Nationale

Au cours des prochains jours, des cliniques de vaccination seront présentes dans les 12 cégeps et établissements collégiaux de la Capitale-Nationale afin de permettre à un maximum d’étudiants d’obtenir leurs deux doses de vaccin alors que la rentrée collégiale bat déjà son plein.

Au cégep Garneau, les cours commencent vendredi, mais des centaines d’étudiants sont présents sur le campus depuis le début de la semaine pour participer à des activités d’accueil, après de longs mois d’enseignement à distance.

Ceux qui le désirent pourront en profiter pour se faire injecter une première ou deuxième dose de vaccin sur place. Le scénario est le même au cégep de Sainte-Foy.

«Avec une clinique comme ça, on leur donne une opportunité encore plus rapide, en même temps qu’on vient chercher nos livres et nos horaires on se fait vacciner et c’est plus simple comme ça», explique Patricia McKinnon, directrice de la vaccination au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les taux de vaccination varient d’un établissement à l’autre (voir plus bas), mais la région se démarque généralement bien à ce chapitre. La Capitale-Nationale a même le deuxième plus haut taux de couverture vaccinale au Québec après la Gaspésie, selon les autorités régionales de santé publique qui rappellent toutefois que le temps presse d’ici à l’entrée en vigueur du passeport vaccinal, le 1er septembre.

Pour que le passeport soit valide, une personne devra avoir reçu sa 2e dose de vaccin au plus tard le 25 août, puisqu’un délai de sept jours est nécessaire après la deuxième injection pour que le code QR soit valide.

Couverture vaccinale chez les étudiants de niveau collégial pour la Capitale-Nationale

Étudiants qui ont reçu une première dose : 88,8%

Étudiants qui ont reçu deux doses : 70,3%

Source : CIUSSS de la Capitale-Nationale, données en date du 12 août 2021.

